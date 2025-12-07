Un cerrajero advierte del detalle a tener en cuenta cuando hacemos una copia de las llaves de casa: «Es recomendable que...»

Copiar las llaves de casa es una tarea habitual cuando se necesita repartir accesos entre los miembros del hogar o proporcionar una llave a un familiar cercano.

Aunque pueda parecer una acción sencilla, no todos los lugares ofrecen el mismo nivel de calidad, ni ... de seguridad, al realizar este servicio.

En palabras de José Antonio Diéguez, cerrajero y vicepresidente de la Unión de Cerrajeros en España (UCES), es crucial tener en cuenta dónde se hacen las copias.

«Estos establecimientos tienen máquinas y lo que hay que buscar es que esa máquina sea lo más precisa posible para que el copiado de llave salga bien», declaró al periódico 'Ideal'.

Según Diéguez, elegir el lugar adecuado va más allá de la comodidad o la cercanía. La clave está en buscar un negocio especializado, preferiblemente una cerrajería con experiencia en la duplicación de llaves.

«Es recomendable que se hagan en sitios de confianza porque vamos a reproducir una llave de nuestro hogar», advierte el experto.

«Solo recomendaría ir a un negocio que llevara varios años en el sector y que tenga cierta fama de que las copias salen bien» José Antonio Diéguez Cerrajero

Además, el vicepresidente de UCES recomienda optar por establecimientos con una trayectoria consolidada en el sector. «Solo recomendaría ir a un negocio que llevara varios años en el sector y que tenga cierta fama de que las copias salen bien». Esto asegura no solo la calidad de la llave, sino también la prolongación de la vida útil de la cerradura.

Una copia mal hecha puede generar problemas en el funcionamiento de la cerradura, causando desde dificultades al girar la llave hasta la imposibilidad de abrir la puerta.

Por ello, Diéguez enfatiza que «al copiar una llave hay que recurrir a profesionales de verdad porque solo así tenemos una garantía para la salud de la cerradura y la tranquilidad de la vivienda».

Una pequeña inversión puede marcar la diferencia

Por otro lado, menciona que en negocios no especializados, como algunas ferreterías o establecimientos con máquinas poco calibradas, el resultado puede no ser el esperado. «Muchos negocios hacen llaves pero no es su actividad principal, por lo que sus máquinas no están bien equilibradas y surgen problemas», explica.

Al momento de hacer una copia de llave, asegúrate de acudir a profesionales con experiencia y reconocimiento en el sector. Una pequeña inversión de tiempo y dinero puede marcar la diferencia entre una cerradura funcional y un problema constante. Como dice Diéguez, «la calidad de la copia es la garantía de la seguridad de nuestro hogar».