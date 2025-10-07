Suscribete a
ABC Premium
Directo
Al menos dos desaparecidos y tres obreros heridos tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

El CEO de Linkedin avisa del cambio de paradigma: «El futuro del trabajo no pasa por ir a mejores universidades...»

El máximo dirigente de la conocida plataforma de empleo ha dado su opinión sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral

Pregunta a extranjeros cuál es su sueldo trabajando en España y estas son las respuestas: «Eso no es dinero...»

El CEO de Linkedin avisa del cambio de paradigma: «El futuro del trabajo no pasa por ir a mejores universidades...»
El CEO de Linkedin avisa del cambio de paradigma: «El futuro del trabajo no pasa por ir a mejores universidades...»

I. Asenjo

Los datos son bastante claros: digitalización es sinónimo de creación de empleo. Y en muchos sentidos dependerá de los propios interesados el formarse de manera cualificada a lo largo de su vida profesional para no verse reemplazados por quedarse obsoletos.

Según diversos informes, tanto ... las grandes empresas como las pymes se enfrentan en la actualidad a un nuevo reto: no hay suficientes personas con las habilidades digitales necesarias para cubrir los puestos de trabajo que tienen que ver con la tecnología y la economía digital.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app