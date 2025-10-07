El CEO de Linkedin avisa del cambio de paradigma: «El futuro del trabajo no pasa por ir a mejores universidades...»

Los datos son bastante claros: digitalización es sinónimo de creación de empleo. Y en muchos sentidos dependerá de los propios interesados el formarse de manera cualificada a lo largo de su vida profesional para no verse reemplazados por quedarse obsoletos.

Según diversos informes, tanto ... las grandes empresas como las pymes se enfrentan en la actualidad a un nuevo reto: no hay suficientes personas con las habilidades digitales necesarias para cubrir los puestos de trabajo que tienen que ver con la tecnología y la economía digital.

En este contexto son muchos los expertos que creen que el futuro no pasa por la Universidad. Uno de ellos es el CEO de LinkedIn, una de las mayores plataformas de empleo del mundo, que advierte a la Generación Z de que su situación no mejorará con el tiempo.

En un encuentro celebrado en la sede de Microsoft en San Francisco, Ryan Roslansky ha señalado que, en lugar de perseguir candidatos con títulos de universidades de élite, los empleadores buscarán talento con habilidades en IA y con la capacidad de adaptarse a las nuevas formas de trabajo.

«Creo que el cambio de mentalidad es probablemente lo más emocionante, porque sospecho que los mejores trabajos ya no pertenecerán a quienes tengan los títulos más prestigiosos o hayan estudiado en las mejores universidades, sino a quienes sean adaptables, con visión de futuro, dispuestos a aprender y a adoptar estas herramientas», señaló el experto.

El 71% de los líderes empresariales prefieren contratar a candidatos con habilidades en IA

Los datos de LinkedIn respaldan esta tendencia: las ofertas de empleo que exigen conocimientos en inteligencia artificial aumentaron alrededor de un 70% en el último año. Además, un estudio de Microsoft de 2024 reveló que el 71% de los líderes empresariales prefieren contratar a candidatos con habilidades en IA -aunque tengan menos experiencia- antes que a trabajadores con una trayectoria más extensa pero sin formación en esta tecnología.

El consejero delegado insistió en que los reclutadores buscan hoy en día perfiles capaces de manejar nuevas herramientas digitales y que los títulos académicos ya no son el único indicador de competitividad profesional.

Las 15 habilidades que debes aprender si quieres encontrar trabajo en España según LinkedIn 1. Alfabetización en IA

2. Mitigación de conflictos

3. Adaptabilidad

4. Optimización de procesos

5. Pensamiento innovador

6. Hablar en público

7. Venta basada en soluciones

8. Atención y soporte con el cliente

9. Gestión de partes interesadas

10. Desarrollo y aplicación de Modelos extensos de lenguaje (LLM)

11. Gestión de presupuesto y recursos

12. Estrategia de lanzamiento al mercado (GTM)

13. Cumplimiento normativo

14. Estrategia de crecimiento

15. Evaluación de riesgos

Karin Kimbrough, economista jefe de LinkedIn, definió esta transformación con una frase contundente: «La adaptabilidad es la nueva moneda». Destacó que la rápida evolución de la inteligencia artificial está modificando qué tipos de destrezas buscan las empresas, cómo se conciben las carreras profesionales y de qué manera se evalúa el talento.

A pesar de la expansión de la IA en el entorno laboral, Roslansky subrayó que «la inteligencia artificial no sustituirá a los humanos, sino que las personas que sepan usarla reemplazarán a quienes no lo hagan». En este sentido, insistió en que las llamadas habilidades humanas -como la empatía, la comunicación o la capacidad de adaptación- son más valiosas que nunca.

Se estima que para 2030 la inteligencia artificial generará alrededor de 78 a 170 millones de nuevos empleos globales, especialmente en áreas tecnológicas y de análisis de datos.