Esta es una cena de un día normal de Erling Haaland, jugador del Manchester City: «Lo mejor es la grasa que se queda crujiente»

Es delantero del Manchester City, está a las órdenes de Pep Guardiola y se le considera uno de los mejores delanteros de la Premier League. Nos referimos a Erling Haaland, futbolista noruego que es referente por su forma física y cualidades para ... el deporte rey, una persona que cuida al máximo su alimentación, tal y como él mismo ha explicado en redes. Era un tema que le interesaba y comenzó a estudiar nutrición, de ahí que a la hora de preparar la comida, que suele hacerlo él mismo, dedique un tiempo de calma frente a los fogones.

Él y su pareja, Isabel Haugseng, ha mostrado en el perfil de YouTube del jugador cómo disfrutan ambos de momentos como los sábados por la noche. Uno de las elaboraciones preferidas de Erling e Isabel es la carne a la parrilla, a la barbacoa, que la acompañan con una ensalada y con una salsa especial que prepara ella. Son un equipo bien avenido y mientras el deportista se ocupa del filete, de la carne directa «de la granja», según él mismo afirma, ella prepara el acompañamiento.

Erling Haaland es ya todo un experto en estos menesteres, por lo que mientras se pone manos a la obra ha dado varios consejos para su elaboración. «Muy importante pimienta negra y sal, para cocinar la carne. Necesitas sentirlo, tocarlo y conseguir ese punto crujiente que tanto me gusta», ha referido. Para ello, pone en su punto la barbacoa y pone el producto sobre la parrilla. Imprescindible empezar con la parte grasa hacia abajo, una posición que facilita el sabor y aroma deseado: «Lo mejor es la grasa que se queda crujiente».

Baños de hielo y sauna entre comidas

Es importante prestarle atención a cómo va la cocción y evitar que se haga de más. «Nos gusta mucho preparar cenas que sean saludables y sabrosas», dice ella mientras se ocupa de la ensalada y la salsa, que la prepara con huevos, mantequilla y aceite de oliva. Ha añadido que también disfrutan con los tacos, con los kebabs… «Algunos fines de semana los preparamos mientras estamos tranquilos en casa», ha especificado la pareja del delantero del Manchester City.

Erling Haaland ha aprovechado el contenido compartido en redes para mostrar otra de las maneras en las que se cuida. Entre estas ha sorprendido verlo entrar en un baño de hielo. Después, la sauna: «Ayuda a mejorar la circulación de la sangre. Procuro hacerlo al menos cuatro o cinco veces por semana». Eso, sumado a su actividad física y una dieta sana y equilibrada son la clave de su forma física y su rendimiento en el terreno de juego.