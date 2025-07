Va al cementerio de La Almudena en Madrid y se queda sin palabras con lo que ve en los baños: «Qué me cuentas»

En España, cuando una persona fallece, lo más habitual es que sus restos descansen en un cementerio. Allí, pueden estar enterrados bajo tierra en una tumba tradicional o bien en un nicho, que suelen ser espacios en muros que se levantan para colocar los ataúdes.

Los cementerios suelen ser lugares tranquilos y solemnes, donde abundan las flores y el silencio. En estos lugares, las personas que han sufrido alguna pérdida pueden ir a visitar a sus seres queridos.

Esta es una manera de recordar a quien fue importante en nuestra vida y ya no está, honrar su memoria o no dejar en el olvido los momentos pasados con esa persona.

Además de ese aura de respeto y seriedad, para algunas personas un cementerio puede estar asociado a cierto temor, por el hecho de creer en que existan espíritus o almas de quienes yacen en el camposanto.

Una joven muestra cómo son los baños del cementerio de La Almudena

Así lo refleja la usuaria de TiktTok @zweetcorpse en uno de sus últimos vídeos. En él, la joven muestra que está en el cementerio de Las Almudena de Madrid y se acerca hacia unos baños que se encuentran en sus instalaciones. «No será la primera vez que voy a un cementerio, pero sí la primera vez que veo el baño de un cementerio», se puede leer en su publicación.

Así, la chica se dispone a inspeccionar este lugar, con cierto temor y risa nerviosa: «Algo que me parece muy gracioso es que los baños de La Almudena dan un miedo que te cagas», comienza diciendo, y prosigue: «Están sacados de una película de terror, o sea, yo entro ahí y me aparecen cinco espíritus como mínimo».

Mientras se pasea por lo que parece un pasillo y dos cuartos de baño separado y en malas condiciones de conservación, la tiktoker se pregunta: ¿Cómo sé cuál es de tío y cuál es de tía? No tienen espejos, ¡qué me cuentas, nena!», exclama con cierta ironía, aunque después consigue diferenciarlos.

«No sé qué habrá ahí dentro...»

La pequeña excursión continúa por lo que parece una zona en la que no hay nadie a su alrededor y, aunque es de día, se muestra temerosa: «Este sitio se siente muy muy muy raro, en plan, es un baño, pero se siente mal de cojones. Yo no sé qué habrá ahí dentro, está cerrado», comenta mientras enfoca a una puerta vallada.

Durante el vídeo, la joven ha añadido las siguientes palabras una vez lo ha editado, haciendo referencia a unos supuestos ruidos que se oyen de fondo: «Pasos random que no sé ni de dónde salen ni de quién, (el cementerio está desolado y no me había dado cuenta de ellos hasta que me puse a editar».

Además de todo lo que cuenta, @zweetcorpse también enseña que al utilizar las puertas sus bisagras emiten unos sonidos que fácilmente recuerdan a una escena de una película de miedo. «Este es el baño de un cementerio» termina recalcando en su misteriosa indagación.