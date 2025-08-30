Hace la carrera más difícil del mundo y este es el resultado: «No puedo expresarlo con palabras»

Magnus Midtbø lo ha vuelto a hacer. El exescalador profesional noruego, hoy deportista de alto rendimiento con más de tres millones de seguidores en redes sociales, acometió el pasado 2 de agosto una de sus mayores osadías: completar el llamado Norseman, uno de los triatlones más extremos del mundo, con apenas dos semanas de entrenamiento encima. Los participantes suelen destinar uno, dos, tres años en prepararse, que proclaman muchos de los organizadores del evento. Todo el periplo está disponible en el canal de YouTube del tipo, en una suerte de pequeño documental.

Este Norseman se celebra anualmente en Noruega. Sus etapas se constituyen de la siguiente manera: primero, los participantes saltan desde un ferry y nadan casi cuatro kilómetros en agua helada; luego, pedalean otros 180 por unas carreteras de montaña «equiparables a una etapa en Francia con más de 3.000 metros de desnivel»; por último, corren 42.2 kilómetros, de nuevo, montaña arriba. «No soy ciclista, no soy buen nadador y estoy fuera de forma para correr», asegura el noruego al principio del vídeo. «Es la locura más grande a la que me he sometido en mi vida».

Prolegómenos

Midtbø queda rápidamente prendado al escuchar la leyenda de las camisetas negras: las obtienen los 160 primeros en llegar al kilómetro 37.5 de la última etapa. Dado el escasísimo tiempo de entrenamiento del que dispone, fija su anhelo —sí, mejor que objetivo— en hacerse con una de ellas. Para ello se asocia, sobre todo, con Øyvind Lillehagen, un exciclista profesional con amplia experiencia en el Norseman: 10 participaciones, siete camisetas negras y dos cuartos puestos.

Con él trabaja específicamente los tramos de bicicleta y atletismo, y también acude a Jørgen Gundersen, triatleta y exnadador profesional, y a Kristian Grue, de nuevo triatleta y a la postre campeón de la edición con 45 minutos de ventaja sobre el segundo, para probarse nadando. Con todo, llegado el día del Norseman se sube al ferry y se lanza al agua de un fiordo en la localidad de Eidfjord.

Las etapas de Midtbø

Si bien el objetivo de Midtbø para la etapa de natación era «no superar la hora y media de marca», confesó asustarle registrar mucho menos tiempo, por eso de la gestión de la energía. Al pisar tierra, su cronómetro marcaba una hora y 17 minutos, y marchaba en la posición 132. «No nades demasiado rápido... Los minutos que ahorres en la natación los vas a perder en la bicicleta, de todos modos», se decía.

La etapa en bicicleta ocupa alrededor de siete horas. Midtbø no cesaba de repetirse, más bien de repetirle a la cámara enganchada al manillar que al principio debía andarse con calma, que necesitaba reponer energías, que no importaba que otros competidores le adelantasen. Lillehagen le iba abasteciendo en varios puntos clave con comida y bebidas. El momento más crítico de esas siete horas: siete pronunciados kilómetros de pendiente con un desnivel del 10% u 11% en el tramo final.

La transición última de la bicicleta a las zapatillas de correr fue la más difícil de digerir, según aseguró el protagonista. En el kilómetro 25 de la etapa se asienta la llamada Colina Zombi: «Es posible que esta colina sea lo que convierte al Norseman en lo que es: el triatlón más extremo del mundo».

Finalmente, Midtbø cruza la meta en la posición número 69. «Mi sueño eran las 14 horas, y he hecho 13 con 37 minutos». Ahogado, fatigado, reventado, sin duda muerto pero más vivo que nunca y con su camiseta negra asegurada, afirma: «Sinceramente, es como si ahora me sintiera vacío al volver a no tener esto como objetivo. No sé, es extraño, no soy capaz de expresarlo con palabras».