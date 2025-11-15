Un carnicero anima a comprar esta carne: sabe igual que el entrecot y cuesta mucho menos dinero en las carnicerías

La carne es un alimento que debe que formar parte de una dieta sana y equilibrada. Se trata de un producto que tiene una gran cantidad de beneficios para el organismo. Aporta proteínas de alto valor biológico, son una buena fuente ... de vitamina B12, hierro, magnesio, potasio, fósforo y zinc. No obstante, los expertos recomiendan comerla con moderación.

Existen muchos tipos de carne. Las más consumidas en España son la de pollo (11,97 kilogramos anuales) y la de cerdo (9,15 kilogramos anuales), según los datos facilitados por el portal Statista. Dentro de este 'top 3' también entra la de vacuno, pues en el último año los españoles han tomado un volumen de 3,85 kilogramos.

Aunque esta se compra mucho menos en los supermercados o carnicerías en comparación con otras, la carne que proviene de la vaca destaca, sobre todo, por su exquisito sabor. Sin embargo, este puede variar mucho dependiendo de factores como la edad y la alimentación del animal, el método de cocción o, incluso, el corte. Por ejemplo, no es lo mismo el solomillo que la falda o las costillas.

Una de las partes que más gusta de la carne de res es el entrecot. Se obtiene de la región dorsal, alrededor de la columna o espina dorsal. Desde Carnicerías Herrero afirman que es muy apreciada por sus «excelentes características». «Se parece mucho al chuletón, ya que su grasa infiltrada le confiere jugosidad», indican.

«A nivel nutricional, es un corte rico en hierro, un mineral necesario para prevenir la anemia ferropénica y mantenernos sanos», añaden.

Todas estas propiedades convierten al entrecot en un producto caro, especialmente si es de buena calidad. El precio medio del kilogramo supera los 20 euros.

Sin embargo, hay buenas noticias. Un carnicero, conocido en redes sociales como el carnicero tiktoker, ha revelado que hay una carne que tiene el mismo sabor que el entrecot de lomo alto, pero se vende mucho más barata en las carnicerías y supermercados.

La carne que sabe igual que el entrecot pero se vende más barata en las carnicerías

El carnicero tiktoker ha contado a sus seguidores en un vídeo de TikTok que hay una carne que «sabe exactamente igual que el entrecot de lomo alto». Según el profesional, la única diferencia está en el precio. «Vas a pagar siete euros menos», asegura.

El carnicero habla, en concreto, de la aguja de ternera. «Los carniceros me van a cortar el cuello, pero es lo que hay», comenta.