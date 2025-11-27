Carlos Ríos, nutriciniosta, indica cuáles son los mejores fiambres que se venden en Mercadona: «Si quieres una opción más saludable...»

El fiambre es un alimento que se consume prácticamente a diario en muchas casas de España. Jamón, chorizo, salchichón, mortadela... la lista es larga y hay opciones para todo tipo de paladares.

Sin embargo, el embutido es uno de esos productos que ... desde hace unos años se sitúa en el punto de mira. Y es que hay expertos que consideran que no es bueno para salud, sobre todo el que se vende en los supermercados.

Por este motivo, nutricionistas como Carlos Ríos han decidido compartir a través de sus redes sociales una serie de pautas para saber cuál elegir. El profesional aconseja mirar «cuánta carne real lleva». Así pues, él mismo se ha acercado a Mercadona y ha indicado cuáles son los mejores fiambres de este supermercado.

Los mejores fiambres de Mercadona, según el nutricionista Carlos Ríos

Carlos Ríos avisa de que «no todos los fiambres son iguales». «Si quieres una opción más saludable, lo primero es mirar cuánta carne real lleva», subraya. En base esto, el nutricionista ha elaborado un ranking de peor a mejor.

El experto empieza por lo que él llama «grupo de la muerte». «Son los que llevan solo el 50% de carne, el resto es fécula, agua, nitritos, conservantes, etc. Le sigue el fiambre de magro, que lleva 56% de carne y el resto porquería. La mortadela, con un 64%, y el jamón de pavo, que tiene un 65% de carne», apunta.

Ríos considera que no solo hay que mirar el porcentaje. «Por ejemplo, el chóped viene con un 75% de carne, pero es de muy mala calidad. Da igual que ponga bajo en grasa, horno de leña...», sostiene.

El nutricionista menciona varios que son algo mejores: «En un escalón superior estarían los jamones cocidos extra, que llevan un 85% de carne», declara. No obstante, Ríos piensa que no hay que conformarse con eso. «Para que no sean un timo, debe llevar, como mínimo, un 90% de carne», añade.

Finalmente, el experto revela cuáles son los que los ciudadanos deben consumir: «En el 'top 3' del ranking están el pollo relleno de trufa (95%), el pollo relleno de La Carloteña (97%) y, por último, la pechuguita de pollo asada al horno (99%)».