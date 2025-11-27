Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El exministro tiene que ingresar en la prisión de Soto del Real
Congreso
¿Qué pasa ahora con el escaño de Ábalos?

Carlos Ríos, nutriciniosta, indica cuáles son los mejores fiambres que se venden en Mercadona: «Si quieres una opción más saludable...»

El experto menciona el embutido que los consumidores deben comprar en este supermercado de España

Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre las sardinas: «Son mucho mejores que el atún en lata»

Júlia Farré, nutricionista: «Si quieres unos huesos y unos dientes fuertes, toma este alimento que tiene el doble de calcio que la leche»

Arthur Brooks, profesor de Harvard y experto en bienestar: «El cuerpo sostiene al cerebro, si no estás en forma tendrás deterioro cognitivo a los 60 años»

Carlos Ríos, nutriciniosta, indica cuáles son los mejores fiambres que se venden en Mercadona: «Si quieres una opción más saludable...»
Carlos Ríos, nutriciniosta, indica cuáles son los mejores fiambres que se venden en Mercadona: «Si quieres una opción más saludable...» Instagram
Inés Romero

Inés Romero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El fiambre es un alimento que se consume prácticamente a diario en muchas casas de España. Jamón, chorizo, salchichón, mortadela... la lista es larga y hay opciones para todo tipo de paladares.

Sin embargo, el embutido es uno de esos productos que ... desde hace unos años se sitúa en el punto de mira. Y es que hay expertos que consideran que no es bueno para salud, sobre todo el que se vende en los supermercados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app