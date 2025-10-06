Carlos Herrera, tajante con el PSOE por los sobres con dinero a Ábalos: «Hay otros pagos que no aparecen registrados»

El Tribunal Supremo ha vuelto a citar este lunes al exministro José Luis Ábalos y a quien fuera su asesor, Koldo García, los próximos 15 y 16 de octubre tras conocer el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que refleja ingresos «irregulares y opacos» de ambos.

La investigación de la UCO desvela gastos de 95.000 euros en efectivo de procedencia sin identificar y detecta pagos de Ferraz en efectivo en sobres con el logotipo del PSOE. La Guardia Civil ha puesto el foco también en la jerga utilizada por la presunta trama que hablaba de «chistorras» «lechugas» o «folios» para referirse a distintos tipos de billetes.

Este lunes, Ábalos ha explicado en declaraciones a TVE que los sobres con dinero entregados por el PSOE corresponden al reembolso de gastos anticipados y ha negado que sean sobresueldos en efectivo. Además, ha asegurado que era el método de pago a todos los dirigentes.

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha emplazado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a explicar, cuanto antes, el «origen» de este dinero y ha anunciado que el Grupo Popular llamará a la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' a los dos gerentes del PSOE.

En cualquier caso, el nuevo informe de la UCO está centrando la actualidad informativa de los últimos días. De esta forma, Carlos Herrera ha opinado este lunes sobre este asunto en su programa, 'Herrera en COPE'.

Carlos Herrera opina sobre los sobres del PSOE a Ábalos y Koldo

Para Herrera, hoy será «el día para cazar a los portavoces del PSOE» y que den «las debidas explicaciones sobre los sobres con metálico que no está justificado», ya que el viernes, día en el que salió el informe de la UCO, «todo fueron prisas: todos los portavoces salieron a decir que ahí no había nada raro».

El periodista ha señalado que hoy «comienza otra semana de pasión para el PSOE», ya que este lunes la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, estaba citada por el juez Peinado para que «le comuniquen su posible enjuiciamiento por jurado también en las otras causas». «Seguramente no comparecerá. Pero bueno, una vez más», ha comentado.

Volviendo a los sobres con dinero en efectivo entregados por el PSOE a Ábalos y Koldo, Herrera ha asegurado que algunos creen que esto apunta a «la financiación irregular del Partido Socialista». «Esos sobres estaban rellenos de lechugas, soles y chistorras, o sea, billetes de 100, 200 y 500 euros. La verdad es que hay una cierta originalidad», ha reconocido.

Así desveló ABC hace cinco años los pagos de Ábalos y Koldo en metálico con tres sobres https://t.co/CEeIJG3Av4 — ABC.es (@abc_es) October 6, 2025

En este sentido, el periodista de COPE ha recordado «la turra que dieron» en el PSOE «con los sobres de Bárcenas». «Y mira por dónde les estaban esperando a ellos sus propios sobres...», ha criticado.

Aunque «lo más socorrido» para el PSOE, según Herrera, es decir que los sobres «son gastos de representación de los cargos del partido», hay cosas que «no cuadran». «Hay otros pagos que no aparecen registrados por ninguna parte», ha explicado.

«Si Koldo y Ábalos manejaban sobres rellenos de dinero en metálico, contraviniendo la legislación, es porque el dinero en metálico circulaba por las sedes socialistas sin aparecer en las cuentas oficiales», ha continuado Herrera, que ha sacado una clara conclusión: «Dicho de otra manera: también el PSOE contaría con una caja B».

El hecho de que «el grueso de esos pagos en metálico» a Ábalos coincida con su llegada al Ministerio de Fomento, apuntaría según el periodista «a indicios de corrupción y adjudicaciones de obras del ministerio», aunque, reconoce, «estas cosas hay que constatarlas debidamente, pero ya veremos cuál es la excusa ahora».

Carlos Herrera, sobre los socios de Gobierno: «¿Qué van a decir ahora?»

Las miradas ahora están puestas sobre los socios parlamentarios de Sánchez. «Seguramente van a hacer lo posible para ignorar esta nueva derivada de corrupción», ha dicho Herrera, apuntando al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. «¿Qué van a decir ahora de los soles, las lechugas y las chistorras que iban embutidos en su sobre con el logotipo del PSOE?», ha preguntado.

El periodista ha comentado también otra de las conclusiones del informe de la UCO: «Ábalos, entre el 18 y el 22, no sacó nunca dinero en efectivo de ningún cajero. Su hijo era el que hacía de cajero en efectivo. Vamos, llegó a pagar una hipoteca en efectivo, pagó los viajes correspondientes, hoteles, regalos para parejas, las amiguitas, los familiares, etcétera, etcétera».

Conversaciones con el ministro Ángel Víctor Torres

Herrera también ha dirigido su monólogo de este lunes a las grabaciones incautadas en el teléfono de Koldo en las que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, entonces presidente canario, «se refiere tanto a los contratos de mascarillas con la trama como a las gestiones para la instalación de una refinería en Canarias».

«Parece que el informe de la UCO sobre Torres está al caer. No adelantemos, no especulemos con nada que no conozcamos bien a fondo, pero ese es el run-run...», ha finalizado el periodista, que ha pasado después a comentar otras cuestiones de actualidad.