Carlos Herrera fulmina a Yolanda Díaz por pedir la movilización contra los jueces tras la condena al fiscal general: «Nadie le hace caso»

La condena al fiscal general del Estado sigue dejando reacciones políticas. La última ha sido la de Yolanda Díaz, quien en su intervención en el Consejo de Ministros de este martes cargó contra las jueces por la condena contra Álvaro García Ortiz.

Yolanda ... Díaz afirmó que «España debe movilizarse en favor de la democracia» y añadió: «Las calles no son de la extrema derecha en nuestro país, no lo han sido nunca, ni lo van a ser ahora, e igual que hacen llamamientos ellos a las movilizaciones, nosotros tenemos el derecho legítimo a decirle al pueblo español que salga a defender la democracia».

Carlos Herrera fulmina a Yolanda Díaz por pedir manifestaciones contra los jueces Herrera ha apuntado que mientras Díaz pronunciaba estas palabras, Pilar Alegría y Félix Bolaños, los dos ministros que intervinieron también la miraban como pidiendo «que alguien la pare». «Pero no, no la para nadie en su acoso a los jueces desde el propio gobierno», añadió. Tras escuchar estas declaraciones del ministra de Trabajo, Herrera ha ironizado con que «España está desamparada», pero añadió que el motivo de ese desamparo es que «tiene un Gobierno tan disfuncional que algunos nos quieren convencer de que es normal que una 'tipa' desde el Consejo de Ministros llame a la movilización callejera a la violencia contra los jueces que se atreven a condenar al fiscal general». «España tiene un Gobierno tan disfuncional que algunos nos quieren convencer de es que normal que desde el Consejo de Ministros se llame a la movilización callejera contra los jueces» Carlos Herrera Periodista No obstante, Carlos Herrera ha quitado importancia a la influencia de Yolanda Díaz: «Nadie le hace caso a la pobre, pero eh, pegándole patadas al Estado de Derecho». Noticias relacionadas Pedro Ruiz opina sin reservas sobre la condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos Patricia Marcos

Pedro Ruiz, contundente con Teresa Peramato tras ser propuesta como nueva fiscal general del Estado Marina Ortiz El director de 'Herrera en COPE' subrayó también que aunque García Ortiz debería ser independiente «ya nos hemos acostumbrado a que sea un ministro más y ese toque asquerosamente sectario de ellos y nosotros». En este sentido, el veterano periodista ha afirmado que el «muro entre españoles» es el «sanchismo». Sobre Díaz, el periodista señala que «está muy desesperada porque sabe que en unas próximas elecciones se va al gallinero». Por eso, Carlos Herrera advierte de que cuanta más «desesperación» haya en el entorno del «sanchismo», «mñas van a dividir a los españoles».

