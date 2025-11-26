Suscribete a
ABC Premium

Carlos Herrera fulmina a Yolanda Díaz por pedir la movilización contra los jueces tras la condena al fiscal general: «Nadie le hace caso»

La ministra de Trabajo utilizó su intervención en el Consejo de Ministros para pedir a los españoles que salieran «a defender la democracia»

Mariano Rajoy, contundente sobre por qué el PP no debe presentar una moción de censura al Gobierno de Pedro Sánchez

Carlos Herrera fulmina a Yolanda Díaz por pedir la movilización contra los jueces tras la condena al fiscal general
Carlos Herrera fulmina a Yolanda Díaz por pedir la movilización contra los jueces tras la condena al fiscal general ABC
Virginia López Esplá

Virginia López Esplá

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La condena al fiscal general del Estado sigue dejando reacciones políticas. La última ha sido la de Yolanda Díaz, quien en su intervención en el Consejo de Ministros de este martes cargó contra las jueces por la condena contra Álvaro García Ortiz.

Yolanda ... Díaz afirmó que «España debe movilizarse en favor de la democracia» y añadió: «Las calles no son de la extrema derecha en nuestro país, no lo han sido nunca, ni lo van a ser ahora, e igual que hacen llamamientos ellos a las movilizaciones, nosotros tenemos el derecho legítimo a decirle al pueblo español que salga a defender la democracia».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app