Carlos Herrera, firme al señalar las protestas frente al Tribunal Supremo tras la condena al fiscal general: «Es acoso y derribo para su desprestigio»

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su renuncia tras la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó la semana pasada por la revelación de secretos de carácter oficial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de ... la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El fallo le condenó a pagar 7.200 euros de multa, dos años de inhabilitación y al pago de una indemnización de 10.000 euros a González Amador.

Una vez se conoció el fallo de la sentencia se produjo una cascada de reacciones entre los partidos de la izquierda y los socios del Gobierno. También hubo este domingo una protesta frente al Tribunal Supremo.

Se escucharon en la concentración gritos de «vergüenza», «golpistas con toga» y «esto es política, no justicia». En ella, también hubo presencia de figuras como Dolores Delgado, exfiscal general, y su pareja, el exjuez Baltasar Garzón. Este último calificó el fallo de «injusto» y «arbitrario».

Herrera, tajante con las protestas por la condena a García Ortiz

Este lunes, en su monólogo, Carlos Herrera ha vuelto a repasar la actualidad en 'Herrera en COPE' y ha hecho alusión a esas protestas. Para Herrera, supone «el acoso y derribo al Tribunal Supremo con vistas a su desprestigio y posterior asalto».

Añade que «se han puesto de los nervios en el sanchismo» porque «han condenado a uno de los suyos». Asimismo, estima que las reacciones y protestas constituyen una «campaña impúdica».

Según Herrera, es el «caldo de cultivo para que parezca medio normal que el Constitucional indulte por la puerta de atrás al fiscal general, si no lo indulta Pedro antes». En el caso de abrirse este escenario, como recoge ABC, García Ortiz no podrá beneficiarse de un indulto total en virtud de diversos artículos en el Estatuto Orgánico de la Fiscalía.

En cualquier caso, Herrera en su opinión manifestada en 'Herrera en COPE' explica que el mensaje es «queridos jueces que andáis por ahí demasiado independientes, que sepáis que si os atrevéis a condenar a uno de los nuestros, se os va a venir encima una campaña de presión y de desprestigio».

En cuanto a la presencia de Dolores Delgado y Alberto Garzón en estas protestas, Herrera señala que son «una señora que tuvo la desvergüenza de pasar de ministra a fiscal general y un juez que fue expulsado de la carrera por ordenar escuchas ilegales».