Carlos Herrera dice lo que muchos piensan sobre el procesamiento del fiscal general por revelación de secretos: «Cualquier persona con un mínimo...»

La actualidad de las últimas horas se ha visto marcada por el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado procesó este lunes a García Ortiz al considerar que la instrucción ha confirmado los indicios de que participó en la filtración a la Cadena SER de un email donde el empresario se ofrecía a reconocer delitos para pactar, para «ganar el relato». Todo ello, dice, siguiendo «indicaciones» del Gobierno.

Se trata de la primera vez en la historia de la democracia que un fiscal general se encuentra a las puertas del banquillo como consecuencia de una investigación penal. Además, el auto del juez, de 51 páginas, menciona un artículo del Código Penal que podría suponer penas de cárcel de hasta 4 y 5 años de inhabilitación. No obstante, contra el mismo aún caben dos tipos de recursos: ante el propio juez y ante la Sala de Apelación.

Tras conocerse la noticia, la Fiscalía informó de que García Ortiz no se plantea dimitir. Según señalaron, el fiscal general del Estado «reitera su inocencia» y «se reafirma en su compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa al frente de la misma».

El procesamiento de García Ortiz ha centrado la actualidad de este martes. En este sentido, tanto en tertulias de televisión, como en programas de radio, se ha analizado la cuestión. Uno de los periodistas que ha reflexionado sobre el tema ha sido Carlos Herrera en su programa 'Herrera en COPE'.

La opinión de Carlos Herrera sobre el procesamiento del fiscal general

«La noticia la conocíamos ayer a media mañana. Era una noticia de calado porque Sánchez ya tiene otro récord histórico que apuntar en su particular ranking de degradación democrática», ha comenzado diciendo Herrera en su monólogo de este martes.

«A todas las indecencias acumuladas estos años» por el Gobierno, ha apuntado Herrera, «ahora tiene que sumar un hecho insólito, sin precedentes»: el procesamiento del fiscal general del Estado, quien, según el periodista, «por respeto a sí mismo y a la institución que preside, debería dimitir». No obstante, si eso ha pasado por su cabeza, opina, los mensajes del Gobierno serán de «que no lo haga porque desencaja un clavo o un tornillo».

La noticia es «todo un shock», ha continuado Herrera, quien ha criticado que el Gobierno haya acusado al Tribunal Supremo «prácticamente de prevaricador». «Ha sido llamativa la ferocidad, la rabia, con la que el Gobierno y los sincronizados han salido a atacar al magistrado que ha instruido la causa. Hay incluso hasta hiperventilados que hablan de golpe de Estado», ha señalado.

Herrera ha defendido que «el juez no se ha inventado nada, de hecho, realiza un relato muy coherente». En este sentido, ha asegurado que «es gravísimo que una institución pública con tanto poder como la Fiscalía pisotee los derechos de un particular por razones de oportunidad política. No es admisible. Y genera indefensión para todos los ciudadanos del país».

El periodista de COPE ha recordado que a García Ortíz «le incriminan de modo evidente varias circunstancias» como «su actividad frenética para conseguir el expediente» o que «llega a sacar del fútbol a un fiscal del caso para pedirle el papel». Sin embargo, ha insistido: «El Supremo no lo ha condenado, solamente va a procesarlo».

En este sentido, Herrera ha insistido en que «cualquier persona con un mínimo, un poquito de ética, de dignidad, se iría». «Tendría que haberse ido al ser imputado. Pero yo no sé si él quiere, desde luego no lo dejan», ha asegurado.

El periodista ha concluido su monólogo criticando el cese de la fiscal jefe de Madrid: «La situación es tan absurda, tan kafkiana, tan antidemocrática, tan injusta, que además va a cesar a su subordinada, Pilar Rodríguez, por haber sido procesada en este caso, cuando lo único que hizo esta mujer fue cumplir órdenes del propio García Ortiz. O sea, la de abajo paga las consecuencias, mientras que el que dio las órdenes sigue en el cargo. No verán ustedes que esto no es absolutamente absurdo».