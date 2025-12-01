Suscribete a
Carlos Herrera, contundente sobre las graves repercusiones que puede afrontar España por el brote de peste porcina: «Nuestro país se juega...»

El comunicador de COPE avisa de que este asunto es más importante de lo que parece y puede tener preocupantes consecuencias en el sector

La vuelta de la peste porcina pone en riesgo casi 3.700 millones en exportaciones

La Generalitat pide el despliegue de la UME para ayudar a contener el foco de peste porcina en Collserola (Barcelona)

Inés Romero

La peste porcina vuelve a España. Este jueves 28 de noviembre, el Ministerio de Agricultura informó, tras el aviso de los servicios veterinarios de la Generalitat de Cataluña, de que se habían detectado dos jabalíes silvestres positivos al virus PPA (peste porcina africana) ... en Bellaterra (Barcelona).

