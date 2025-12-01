Carlos Herrera, contundente sobre las graves repercusiones que puede afrontar España por el brote de peste porcina: «Nuestro país se juega...»

La peste porcina vuelve a España. Este jueves 28 de noviembre, el Ministerio de Agricultura informó, tras el aviso de los servicios veterinarios de la Generalitat de Cataluña, de que se habían detectado dos jabalíes silvestres positivos al virus PPA (peste porcina africana) ... en Bellaterra (Barcelona).

Justo un día después, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat notificó otros cuatro posibles nuevos casos de peste porcina africana en jabalíes. Los animales se localizaron muertos en la misma zona de los dos primeros, concretamente en la montaña de Collserola.

Ante esta situación, el Gobierno regional ha solicitado este domingo 30 de noviembre el despliegue del grupo de control cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para garantizar la contención del foco.

Este problema no solo preocupa a las autoridades y a la gente del sector. Carlos Herrera ha hablado en su monólogo sobre este asunto y ha asegurado que es más importante de lo que parece.

Carlos Herrera, claro sobre las graves repercusiones que puede afrontar España por el brote de peste porcina

Carlos Herrera ha hablado en su monólogo de este lunes 1 de diciembre sobre varios temas. Uno de ellos ha sido el brote de peste porcina detectado en Cataluña en los últimos días. «Hay un asunto que, créame usted, puede parecer menor, pero no es menor ni mucho menos», sostiene.

El comunicador es claro y avisa de que puede tener graves consecuencias en España. «Esa peste porcina podría llegar a las grandes extensiones ganaderas donde se cría el porcino, el cerdo, el cerdo de capa blanca o el cerdo ibérico. Nuestro país se juega 8,800 millones en exportaciones. Justo Cataluña y Aragón producen más de la mitad de la producción nacional», advierte.

🗣Carlos Herrera:"España se juega 8.800 millones en exportaciones de cerdo y justo Cataluña y Aragón producen más de la mitad de la producción nacional"



🎧El comunicador analiza la actualidad que marca la jornada de este lunes

https://t.co/6cx6hzWZaG — COPE (@COPE) December 1, 2025

El periodista asegura que los focos en Lérida y Barcelona «ya han causado bloqueos en mercados como China». Por ello, Herrera pide que la Generalitat y el Gobierno «actúen de inmediato».

«La clave de fondo de todo es el descontrol de la fauna cinegética, especialmente el jabalí, que es el principal reservorio del virus. Mientras esta plaga siga creciendo sin control, el riesgo para un sector que mueve 25,000 millones y cientos de miles de empleos va a ser permanente. Ojito. Como aquí los jabalíes no se pueden tocar y la caza no se puede citar, pues hay proliferación», sentencia.