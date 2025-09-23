Carlos Herrera, contundente contra el Gobierno por las pulseras defectuosas para maltratadores: «Es la chapuza permanente»

La semana ha estado marcada por los fallos de las pulseras para maltratadores. No fue un error puntual, sino que los problemas con estos dispositivos para la protección de las victimas duró ocho meses.

Se dieron falsos positivos, localizaciones erróneas, opción de manipulaciones de la pulsera, un «vacío informativo» que permitió absoluciones y sobreseímientos de agresores. También la desprotección de las víctimas.

Igualdad afronta ahora una crisis entre una gran presión por parte desde organizaciones policiales, poder judicial o abogadas especializadas en violencia de género. También, muchos piden la dimisión de la ministra Ana Redondo.

Carlos Herrera, contundente por los fallos de las pulseras para maltratadores

Carlos Herrera ha dedicado este martes algunos minutos de su editorial en 'Herrera en COPE' a este caso. El periodista ha calificado los fallos en las pulseras como una «chapuza sideral» que afecta a la credibilidad del Gobierno. Critica el presentador que pese a las advertencias durante todos esos meses «el Ministerio de Igualdad no ha hecho nada, ha ignorado todos los avisos». Además, ha puesto en evidencia a la ministra Redondo por reaccionar «negando los problemas» frente al desmentido del Poder Judicial. «Tendría que haber dimitido ya», insiste el director del espacio.

«¿Qué gritos no estaría dando si efectivamente esas pulseras le hubieran fallado en la proporción que fuera al Partido Popular o a Díaz Ayuso o a quien sea?», se ha preguntado Herrera.

Para él, este caso profundiza en lo que considera «una chapuza permanente de este Gobierno» al que, a su juicio, le falla «toda la gestión» desde el Ministerio de Justicial al de Igualdad. Mientras tanto, critica también que Sánchez no se pronuncia porque «le pilla muy lejos» ya que está en Nueva York.