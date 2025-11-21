Carlos Herrera, claro tras la condena al fiscal general del Estado: «Sánchez montó una operación de cloaca que obligaría a que dejase de ser presidente»

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación, 7.200 euros de multa y el pago de una indemnización de 10.000 euros por la revelación de datos confidenciales de Alberto ... González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El fallo se dio a conocer este jueves de forma anticipada y tras ella se generaron multitud de reacciones. Esta noticia también ha ocupado un lugar destacado en todos los medios de comunicación. Carlos Herrera, en su programa 'Herrera en COPE', ha dedicado su monólogo al fiscal general del Estado.

Para Herrera, la condena de Álvaro García Ortiz «vuelve a sumir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el papel del presidente de las primeras veces», en este caso, la primera vez en la historia de la democracia que se condena a un fiscal general.

Carlos Herrera, claro sobre la condena al fiscal general del Estado

Aunque todavía faltan por conocer «algunos detalles», el periodista considera que la «condena es categórica». Asimismo, afirma que «Álvaro García Ortiz nunca tuvo categoría profesional para ser fiscal general del Estado, pero era el más fiel y obediente servidor de Pedro Sánchez y ha aceptado inmolarse por él como un peón de quinta». En el caso del presidente del Gobierno, para Herrera Sánchez le ha defendido porque el fiscal «actuó bajo sus órdenes». Asimismo, considera que el presidente del Gobierno «se empeñó en echar un pulso al Tribunal Supremo y lo ha perdido».

«Sánchez montó una operación de cloaca para acabar con un rival usando instituciones del Estado. Es un escándalo. Obligaría a que este tipo se quitase hoy mismo de en medio, dejase de ser presidente del Gobierno», ha afirmado en su monólogo. Sin embargo, el director de 'Herrera en COPE' lamenta que ese escenario no vaya a producirse y, en su lugar, el presidente del Gobierno deje «plantado al Rey» y vaya a la cumbre del G20 en Sudáfrica.

Herrera insiste en que la condena al fiscal general del Estado «deja la imagen de la institución directamente para el tinte». En cuanto al sustituto de García Ortiz, el presentador tiene claro que su sustituto será «alguno de los más directos colaboradores».

Si García Ortiz recurre al Constitucional en busca de amparo, Herrera señala que en este tribunal «Conde-Pumpido y los suyos volverán a poner sus puñetas al servicio de Sánchez como han hecho con la ley de amnistía».

En el capítulo de reacciones, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, manifestó que prefería «morderse la lengua». Fuentes del Ejecutivo consideran, como informa ABC, que la condena es muy grave. También desde Sumar han aludido a la «gravedad institucional absoluta». Carlos Herrera afirma que los socios «repiten como papagayos» la línea argumental de Moncloa.

El periodista y presentador zanja su monólogo con un resumen del proceso: ha resultado ser «un pulso institucional» y de «uso de las instituciones y de abuso de poder por razones políticas».