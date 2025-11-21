Carlos Herrera, claro tras la condena al fiscal general del Estado: «Sánchez montó una operación de cloaca que obligaría a que dejase de ser presidente»

Suscribete a
Virginia López Esplá

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación, 7.200 euros de multa y el pago de una indemnización de 10.000 euros por la revelación de datos confidenciales de Alberto ... González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

