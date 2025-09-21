Un cardiólogo revela toda la verdad sobre la creatina: «Va más allá del rendimiento deportivo»

Los expertos coinciden en que buena parte de los suplementos deportivos que se comercializan son especialmente buenos para los bolsillos de los fabricantes, sin embargo hay algunos que están recomendados en casi todos los casos. Hablamos por ejemplo de la creatina, una sustancia química que se encuentra presente en forma natural en el cuerpo, principalmente en los músculos y también en el cerebro. La producen órganos como el hígado, el páncreas o los riñones.

Para incorporarla en la dieta de forma natural se encuentra en las carnes rojas y en los productos del mar, si bien también puede encontrarse de manera sintética, ya sea en polvo o en pastillas. De hecho, la creatina como suplemento es popular por su uso para mejorar el rendimiento deportivo y para aumentar la masa muscular, razón por la que también se utiliza para las personas mayores. Su uso está permitido por el Comité Olímpico Internacional y por los deportes profesionales.

El doctor y cardiólogo José Abellán, médico con Máster en riesgo cardiovascular por la UCAM y en cardiología intervencionista por la Universidad Juan Carlos I, entre otros, ha intervenido recientemente en 'The Wild Project', el exitoso pódcast de Jordi Wild, para dialogar sobre diversos temas, entre los que se encuentra el consumo de suplementos de creatina y una mejora de la salud cardiovascular.

La evidencia científica respalda el uso de la creatina para mejorar nuestro corazón

«Es el suplemento con más evidencia científica que hay», indica el experto, que habla de estudios que sostienen que la creatina es segura, y va más allá de las personas que practican deporte y que van al gimnasio. De hecho, existe evidencia de que puede prevenir el deterioro cognitivo, la demencia e incluso la depresión.

Un estudio piloto en el que ha participado el propio Abellán le atribuye la capacidad de mejorar la situación de pacientes con insuficiencia cardíaca con FEVI (Fracción de Eyección del Ventrículo Izquierdo) reducida.

«La creatina se encarga del transporte de ATP, que es la molécula de energía de nuestro cuerpo; de transportarlo de las mitocondrias, que es donde se produce, al plasma de las células, que es donde se utiliza. Cuanta más creatina tenemos en nuestro cuerpo, nuestras células son más eficientes en utilizar energía rápidamente, por eso es buena para ejercicios de fuerza explosiva», explica el experto, que repite en que es un suplemento que recomienda a sus pacientes.

Apunta en la charla Abellán que la creatina permite mejorar el desempeño muscular durante los entrenamientos, pero no se limita a ello. Sostiene el cardiólogo que «el corazón es un músculo», por lo que los suplementos también pueden repercutir en quienes padecen problemas de carácter cardiovascular. Hasta la fecha ningún estudio ha encontrado que la toma de creatina aumente el riesgo de arritmias, infarto o insuficiencia cardíaca.

Alimentos con creatina Arenque - Se trata de uno de los alimentos más ricos en creatina, aunque necesitaríamos comer un kilo de este nutritivo pescado para disponer de 7 gramos de creatina en un día.

Salmón - Más pescado, esta vez con 4,5 gramos por kilo. Además cuenta con otros nutrientes interesantes, como sus vitaminas A, D, B3, B6 y B12 o minerales como potasio o magnesio, por lo que es importante en el menú.

Carnes rojas - Vaca, ternera, buey, cordero, cerdo... Obtenemos unos 5 gramos por cada kilo que comemos.

Hígado - En un kilo encontramos 4,5 gramos de creatina, una cantidad importante. Hay que consumirlo con cuidado, por la grasa.

Bacalao - Con 3 gramos por kilo, es otro pescado fundamental. El problema es la sal: cómpralo desalado y evitarás así la retención de líquidos.

Según el citado estudio en el que ha participado el cardiólogo, los pacientes con afecciones cardíacas suplementados con creatina durante 12 semanas presentan un mejor rendimiento muscular y cardiorrespiratorio, además de poder caminar durante más tiempo y a más velocidad. Todos estos cambios se manifiestan sin que modifique el entrenamiento de las personas, y van acompañados de una sensación de menor esfuerzo físico al realizar actividades.

En general, los suplementos de creatina dan lugar a una mejora del bienestar general y a que los síntomas de las enfermedades cardíacas se manifiesten con menor frecuencia.

La creatina no altera la función del riñón, y es un aliado para nuestro cerebro y músculos

Sin embargo, su consumo ha sido objeto de debate, ya que existen preocupaciones sobre su posible impacto en la salud renal. Ante esto el experto apunta que el origen de la confusión se encuentra en la relación entre creatina y creatinina, un marcador que se utilizada para medir la función renal. Al suplementar con creatina, puede elevarse el nivel de creatinina en sangre, pero eso no implica un deterioro del riñón.

Más allá de los beneficios musculares (siempre que practiquemos ejercicio de fuerza con regularidad) o la mejora del rendimiento en entrenamientos de alta intensidad, también tiene otros menos conocidos: cardiovasculares, cognitivos y beneficios para las personas mayores.

Hay numerosos estudios que han podido probar su eficacia en la mejora del control de la glucosa en personas diabéticas, en gente con déficit de sueño la creatina mejoró la atención y la coordinación. Además, implica una mejora también de la capacidad cognitiva en personas mayores, a las que, a su vez, protege músculos y huesos. Finalmente, ayuda al cerebro a minimizar el deterioro relacionado con la edad.