Cañizares, tajante sobre el futuro de Montse Tomé como seleccionadora: «Al último nos lo cargamos siendo campeones del mundo»

El 31 de agosto de 2025 expira el actual contrato de Montse Tomé como seleccionadora de España. La derrota contra Inglaterra en la final de la Eurocopa, a pesar de que la Selección dejaba la sensación de tener las mejores individualidades del torneo, ha puesto a la asturiana en el foco de las críticas.

Muchas de las opiniones piden la cabeza de Montse por su gestión de varias de las situaciones ocurridas durante la final, como el cambio de Alexia Putellas antes de los noventa minutos o la elección de las lanzadoras durante la tanda de penaltis.

Tampoco salió bien parada la seleccionadora de todo el conflicto más reciente con Jenni Hermoso, a la que dejó fuera del Campeonato de Europa, algo a lo que la madrileña respondió contundentemente a través de sus redes sociales.

El futuro de Montse Tomé se decidirá en los próximos días, porque ella misma no quiso pronunciarse al respecto en la rueda de prensa posterior a caer contra Inglaterra en Basilea. En el horizonte, las semifinales de la UEFA Women's Nations League contra Suecia. En octubre de este año y a doble partido.

La opinión de Santi Cañizares

El exportero internacional español también ha querido dar su versión sobre la oleada de críticas a la seleccionadora. «No conozco a Montse Tomé como para juzgarla si es una magnífica entrenadora o no lo es. Me sorprende que haya críticas una vez acabado el partido. ¿Qué tienen que hacer los seleccionadores en la Selección femenina? Al último nos lo cargamos habiendo sido campeones del mundo, y mira que Vilda no es santo de mi devoción. Montse ha conseguido llegar a la final de la Eurocopa, perder por penaltis... ¿si el penalti entra hay que renovarla seis años y si no entra hay dudas?», se pregunta en Radio Marca.

«Con Alexia no íbamos ganando» Santi Cañizares

Para Cañizares, no ha sido correcta la gestión de los acontecimientos desde la Real Federación Española de Fútbol. «En el fútbol masculino, cuando un equipo se clasifica para la Eurocopa o un Mundial, ya antes de Eurocopa y Mundial se le suele renovar dos años más al entrenador hasta el siguiente campeonato, porque ha conseguido el objetivo fundamental de estar en la fase final. Aquí no solo eso, sino que te has llevado la medalla de plata. No hemos ganado nunca la Eurocopa, así que no creo que sea una obligación ganar cuando históricamente no hemos sido capaces de ganar una Eurocopa».

El comentarista radiofónico considera que los resultados conseguidos no deberían dejar lugar a la duda. «Me llama la atención los criterios, no soy capaz de evaluar a Montse Tomé y ponerla en un mejor nivel o un nivel inferior, pero la seleccionadora ha cumplido con bastantes objetivos y ha manejado un grupo con jugadoras muy importantes que empezaron el campeonato de baja [Cata Coll y Aitana Bonmatí]. Las ha ido metiendo y han resultado ser muy importantes para poder llegar a la final», valoraba.

«Hay que tener un poquito más de empatía con la seleccionadora» Cañizares

Quien siempre estuvo disponible en la Eurocopa fue Alexia Putellas, a quien Tomé quitó en el minuto 71 con 1-1 en el marcador. Esto le ha supuesto muchas críticas, pero no de Santi Cañizares. «Cuando la quita no lleva tres goles en el partido, no está siendo la mejor, no sé qué garantías habría con Alexia en el campo. Con Alexia no íbamos ganando. ¿Si quita a otra y perdemos también está mal? Cuando los resultados son tan ajustados, hay que tener un poquito más de empatía con la seleccionadora», concluía el exportero.