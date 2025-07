Cañizares lanza un recado a Mbappé y Vinicius: «Que se pongan la final del Mundial de Clubes»

El Real Madrid tuvo que ver desde casa cómo el equipo que le había barrido en las semifinales del Mundial de Clubes fue ayer superado ampliamente por el Chelsea. El PSG de Luis Enrique, finalmente, se ha tenido que conformar con el segundo puesto al ceder ante los londinenses por 3-0 con una actuación descomunal de Palmer —dos goles y una asistencia—.

Un partido que quedó prácticamente visto para sentencia antes del descanso, al igual que la semi que los parisinos vencieron al Madrid el pasado miércoles. João Pedro anotó el tercero en el minuto 43 y el segundo tiempo fue un quiero y no puedo de un PSG que acabó perdiendo los papeles. João Neves vio la roja directa por agarrar del pelo a Cucurella, Nuno Mendes rozó otra expulsión con una falta con los dos pies por delante y la tangana del final dejó una imagen de Luis Enrique golpeando a João Pedro.

«Días malos los hemos tenido todos» Santi Cañizares

Una escena que ha dado la vuelta y que expone al técnico asturiano a una posible (dura) sanción. Santi Cañizares ha comentado lo sucedido: «Yo no me radicalizo a favor de Luis Enrique porque considere que es un gran entrenador y amigo mío si ayer no estuvo bien en el planteamiento y tampoco al final. Él sabe que no estuvo bien, aunque no lo quisiera reconocer o pedir perdón. Sabe que ese no puede ser el comportamiento de un entrenador», ha señalado el exportero en Radio Marca.

¡SALTARON CHISPAS ENTRE LUIS ENRIQUE Y JOAO PEDRO! 🤯🤯🤯🤯



El momento del técnico español con el jugador del Chelsea tras perder la final del Mundial de Clubes @FIFACWC | La final, gratis en https://t.co/OFe1FpBGjK | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/InAjrW0QQE — DAZN España (@DAZN_ES) July 13, 2025

Eso sí, Cañizares ha acabado por defender a Luis Enrique: «Días malos los hemos tenido todos. Esto es fútbol y en ocasiones hay muchísima tensión. El problema es que hay que estar a favor o en contra. Y si hace que estar a favor, todo lo que hace lo que hace bien. Y si hay que estar en contra, ha ganado la Champions porque Dios ha querido, sus jugadores son muy buenos y él es un ceporro. No, hombre, no. Se puede analizar las cosas desde una perspectiva normal y ver que ayer el PSG perdió la batalla táctica, que Luis Enrique, que había tenido un comportamiento ejemplar en las victorias en este Mundial de Clubes teniendo suma delicadeza en valorarlas, ayer perdió un poco los papeles».

El excancerbero hizo énfasis en que Enzo Maresca le ganó la partida a Luis Enrique, así como aprovechó para recordar que, pese a la derrota este domingo, el PSG había sido muy superior a sus rivales en la gran mayor parte de la temporada. Además, incidió en un detalle, la cuestión física, para lanzar un recado a las dos principales figuras del Real Madrid.

El mensaje de Cañizares a Mbappé y Vinicius

Santi Cañizares fue preguntado si, según su opinión, Kylian Mbappé y Vinicius Júnior son intransferibles o, por el contrario, el Real Madrid se puede plantear la venta de alguno de ellos teniendo en cuenta que la dupla aún no ha funcionado en los grandes partidos.

«Además de marcar diferencias con el talento, se juega al fútbol corriendo» Cañizares

«Yo no vendería a ninguno de los dos y parte del proyecto del Madrid se tiene que basar en conseguir el mejor rendimiento de ambos. Y es también el reto que tiene Xabi Alonso», valora Cañizares, que continuó su análisis de manera contundente. «Dicho esto, tienen que entender los dos que hoy se juega al fútbol, además de marcar diferencias con el talento, corriendo. Si no, que se pongan el partido de ayer, donde jugaron los dos equipos triunfadores de la temporada y ganó el que corrió más».

Cañizares concluye su reflexión recordando lo que requiere el fútbol moderno para cosechar trofeos colectivos: «¿Te llega para jugar en la élite solo con tu talento? Sí, puedes jugar muchos años en la élite. ¿Te llega para ganar títulos en tu equipo solo con tu talento? Puede ser, pero es muy probable, y cada vez más, que, como no tengas una actitud de trabajo e integración en el equipo cuando el equipo no tenga la pelota, vas a sufrir y seguramente no vas a poder ganar. Tú sabrás si lo que quieres es ganar o meter goles solamente», zanjaba.