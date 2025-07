Cañizares incita a Vinicius a reflexionar y opina sobre a quién debería vender el Real Madrid: «Es un jugador inferior»

El Real Madrid no vuelve a la actividad hasta la primera semana de agosto, toda vez que su participación en el Mundial de Clubes se prolongó hasta la víspera de la final. Así, ante la falta de entrenamientos, contratiempos físicos o encuentros de pretemporada, la actualidad del equipo blanco se centra en el mercado de fichajes.

A lo largo del verano ya ha gastado más de 160 millones de euros para incorporar a tres defensas (Alexander-Arnold, Huijsen y Carreras) y a Mastantuono, mientras que a coste cero, por finalizar contrato, se marcharon Lucas Vázquez, Vallejo y Modrić.

La posibilidad de una gran venta este verano se centra en ataque, por el bajón de rendimiento de Vinicius o por la pérdida de protagonismo de Rodrygo desde la llegada de Xabi Alonso al Madrid.

Santi Cañizares y su opinión sobre Vinicius

Santi Cañizares fue preguntado en Radio Marca sobre si vendería a Vinicius o a Mbappé, visto que el francés ya no conquistó títulos internacionales con el PSG y que en el Madrid se ha quedado en blanco en su primer año (más allá de la Supercopa de Europa y la Intercontinental).

«Vinicius no se puede permitir una temporada como la pasada»

«No tienes por qué vender a uno... Si uno de los dos no reclama salir, no está incómodo, no baja su rendimiento... no hay por qué vender a uno», apostilló el exportero internacional español.

«Ahora bien, Vinicius no se puede permitir una temporada como la pasada, ni se lo puede permitir él a nivel individual ni el Real Madrid con una de sus estrellas. Esa es la gran reflexión que tiene que hacer este verano. Ha hecho goles en las dos últimas finales de Champions que ha jugado el Madrid», continuaba Cañizares.

Para Cañete, todo mudó a raíz del Balón de Oro para Rodri. «Él llegó en crecida, pensando en esa gala del Balón de Oro donde tenía puestas muchas ilusiones, porque tenía montado un viaje apoteósico con amigos y familia. Aquello le afectó, porque vimos un Vinicius a nivel futbolístico algo depresivo, con menos intensidad, energía, acierto... y con más dudas y ansiedad. No se recuperó durante el año. Es un chico muy joven y no se puede decir 'ya no va a ser el que era'».

El delantero que Cañizares vendería

Si Cañizares se muestra más reticente a traspasar a Vinicius y Mbappé, mucho menos con otro atacante del Real Madrid. «Si hay que vender a uno, yo señalo mucho antes a Rodrygo que a Vinicius y Mbappé, no ya por el momento en el que esté, sino porque yo creo que es un jugador inferior, desde mi punto de vista».

El ex de Santos ha sido suplente durante todo el Mundial de Clubes, con excepción del primer partido, y se ha quedado sin minutos en tres de los seis encuentros.