Cañizares adelanta el problema que tendrá el Barcelona con Ter Stegen tras la decisión de Hansi Flick: «Joan García va a jugar...»

La tan esperada reunión de Hansi Flick con Marc-André ter Stegen tuvo lugar el fin de semana, cuando el entrenador alemán le comunicó a su compatriota que no partirá como el portero titular del FC Barcelona esta temporada. El fichaje de Joan García y la renovación de Wojciech Szczęsny dejan al teutón como la tercera opción para la meta.

Toda una patata caliente para Flick que ha querido solventar cuanto antes, directamente en la vuelta de la pretemporada. Por delante, un verano largo —un mes y medio hasta el cierre del mercado— en el que el Barça tratará de buscar una solución a un jugador que tiene contrato por tres temporadas más.

No será un verano fácil en Can Barça y tampoco lo será la temporada en caso de que ter Stegen permanezca en la plantilla, o bien porque su elección ha sido de la de quedarse y tratar de pelear por el puesto, o bien porque el Barcelona no le habrá dado salida.

Santi Cañizares vaticina un problema gordo para el Barcelona por todo lo que generaría una posible continuidad del alemán en el equipo. El exportero internacional español, como jugador que ha desempeñado esa posición, es perfectamente conocedor de lo difícil que puede llegar a ser la convivencia bajo palos, más si cabe con varios cancerberos que podrían tener el estatus de titular.

«Has hecho tus planes sin contar con los demás, ahora los demás tienen otros planes distintos a los tuyos» Santiago Cañizares

«No va a haber historias buenas, porque la situación no es la ideal. Tenías un portero titular, ter Stegen, que tenía un contrato largo porque sus méritos lo avalaban. Has decidido quitártelo de en medio y compensarlo con el fichaje de un portero [Joan García] que sale más barato aunque hayas pagado por él. Pero es que, para quitártelo de en medio, tiene que querer él y tiene que acogerlo un equipo que le pague el contrato que tiene y que juegue en la élite. Y no es fácil, porque hay pocos equipos y muchos porteros», analiza Cañizares en Radio Marca.

El gran problema del FC Barcelona con Joan García

Para Cañizares, el problema para el Barça no es tanto si dejaría de vender a ter Stegen por una cantidad mayor de lo que podría hacerlo en otro momento si acumula varios meses en blanco, sino el impacto inmediato que tendría en el teórico número uno (Joan García) que ter Stegen continúe en la sombra.

«Joan García va a jugar siempre con esa presión externa e interna. Interna porque ahí va a estar Ter Stegen, que no es facilito. Y externa porque si Joan García no está todo lo bien que uno desee, se van a abrir debates. Y eso, para la portería, es lo peor que puede pasar. Es algo que se preveía. Has hecho tus planes sin contar con los demás, ahora los demás tienen otros planes distintos a los tuyos», cuenta Cañizares.