Esta es la canción del verano en España en 2025, según la inteligencia artificial: «Tiene el equilibrio perfecto»

La música es un elemento indispensable en nuestras vidas y, especialmente, en el verano. Y es que, en esta época del año, cientos de canciones ponen banda sonora a las fiestas populares, noches en discotecas o chiringuitos de playa. Algunas se convierten en fenómenos musicales, pero solo una se corona al final como 'la canción del verano'.

Con un ritmo pegadizo, un estribillo fácil de cantar y una melodía muy bailable, la canción del verano marca el ritmo de los meses más calurosos del año. Su éxito no se mide solo en reproducciones digitales, sino en su capacidad para colarse en la memoria colectiva y acompañar los recuerdos de la mejor época del año.

En años anteriores, la canción del verano ha abarcado todo tipo de géneros, desde el reguetón y la música latina hasta el pop o la electrónica, pero siempre ha tenido un elemento común: el poder de animar cualquier reunión entre amigos. Así lo reflejan temas tan populares como 'El Perdón' (2015), de Nicky Jam & Enrique Iglesias, 'Despacito' (2017), de Luis Fonsi, o 'Tusa' (2020), de Karol G y Nicki Minaj.

Además de las plataformas de 'streaming', las redes sociales han cobrado en los últimos años un peso enorme a la hora de catapultar un tema al estrellato del verano. Sin embargo, ante una oferta cada vez más amplia de canciones, resulta difícil decantarse solo por una.

La canción del verano en España en 2025, según la inteligencia artificial

Decenas de temas se disputan este año convertirse en el más importante del verano en nuestro país, pero solo uno puede ser el elegido. «¿Cuál será la canción del verano en España en 2025?»: esta es la pregunta que se le ha hecho a la inteligencia artificial con el objetivo de conocer la perspectiva de esta herramienta digital.

La respuesta de ChatGPT ha sido la siguiente: «Las predicciones para la canción del verano 2025 en España destacan un panorama muy diverso y competitivo». En este sentido, la inteligencia artificial nombra cuatro «contendientes nacionales destacadas» y otras cuatro «colaboraciones internacionales» que se disputarán el puesto. Estas son:

Las canciones más importantes del verano, según la IA 'Da Me' de Bad Gyal

'Mojaíta' de Lola Índigo

'6 de febrero' de Aitana

'No tiene sentido' de Beéle

'Capaz (merengueton)' de Alleh & Yorghaki

'Soleao' de Quevedo & Myke Towers

'Verano Rosa' de Karol G y Feid

'Baile Inolvidable' y 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny

Además, la IA apunta a que, para Spotify, la «apuesta principal» como canción del verano es 'La Plena – W Sound 05', una colaboración de Beéle y Ovy On The Drums, que califica como «un tema afro‑latino muy repetido en playlists veraniegas».

En este sentido, Chat GPT apunta a que «habrá varias canciones en bucle en playas y redes sociales», pero, si tuviera que decantarse por una solo, sería esta última: 'La Plena – W Sound 05'. Además de tratarse de la principal apuesta de Spotify, la IA apunta a que «tiene un ritmo afro-latino fresco y bailable, ideal para fiestas, playas y TikTok».

Además, la inteligencia artificial señala que se trata de una canción que «suena muchísimo en playlists, discotecas y radios ahora mismo» y que no solo destaca entre los medios especializados, sino también en «tendencias de consumo real (reproducciones, viralidad, engagement)».

No obstante, Chat GPT recuerda que 'La Plena – W Sound 05' tiene «contendientes muy fuertes» como 'Mojaita' o 'Da Me'. Sin embargo, el tema de Beéle y Ovy On The Drums tiene «el equilibrio perfecto entre novedad, pegada y popularidad masiva». «Es la que más se escucha, la que más se comparte y, probablemente, la que más se baila este verano», concluye.