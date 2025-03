Un canadiense, asombrado con un producto que se vende en Mercadona y es común en España: «No puedo creer que haya un pasillo entero»

Mercadona es, una vez más, protagonista de un viral en redes sociales. La cadena de supermercados valenciana es una de las que más triunfan entre los consumidores a día de hoy y parte de ello se debe a sus incesantes esfuerzos por introducir productos innovadores a sus clientes. Prueba de ello es que fue la cadena que popularizó, solo por poner algunos ejemplos, el hummus, los helados de mochi o las lasañas precocinadas.

Si el grupo ya encandila a los locales, más emoción genera también entre los extranjeros que se adentran en alguno de sus establecimientos. La sección de 'Listo para comer', en la que pueden comprar raciones de arroz directamente servidas desde la paella o cremosas croquetas, les fascina pero también la sección de higiene personal y cosmética. Existen muchos más ejemplos.

Hace tiempo el 'tiktoker' canadiense Dre Pao no pudo evitar subir una publicación en su TikTor (@drepaoofficial) con algo que le sorprendió de allí. Él es un joven 'foodie' que vive en Murcia y que cuelga vídeos con choques culturales y con recetas como mínimo curiosas, como surrealistas versiones de la típica paella española. Lo que se encontró en un Mercadona le sorprendió tanto que no pudo evitar comentarlo.

«¿Qué diablos es?»

«¿Qué diablos es esa comida?», se pregunta en la publicación, que empieza explicando a sus seguidores que estaba en un supermercado, en Murcia, haciendo la compra y encontró, para su sorpresa absoluta, «un pasillo entero de leche con sabor a frutas». Dre acompaña el vídeo con un primer plano en el que se ve una gamma variada de 'tetrabricks' de distintos tamaños y gustos.

Viendo eso, y como buen 'foodie', decidió que tenía que probarlo y eso es lo que muestra en la segunda parte del vídeo. Escogió una mezcla, en este caso no de la marca blanca de Mercadona, que incluía con mango, piña, melocotón y leche. Su veredicto, tras catarlo y poner caras que no transmiten mucha alegría y son más de asombro ante un sabor nuevo, es claro: «¿Esto qué es? ¿Es tropical? Me recuerda un poco a la loción bronceadora...».

«Pero no voy a vomitar sorprendentemente», ironiza él, antes de remarcar su sorpresa y reiterar que «no puedo creer que haya un pasillo entero dedicado a leche así». Finalmente ha analizado más detenidamente la bebida y explica que es como un jugo más espeso y cremoso que la leche en sí. «Lo volvería a comprar de nuevo», acaba él su vídeo, antes de poner su nota final: un 8,2 sobre 10.

En los comentarios otros internautas confirman que también se sorprendieron con este tipo de productos y él mismo especifica que sabe a jugo aunque literalmente, viendo los ingredientes, hay más leche que fruta. Algunos le han puntualizado que estas bebidas «son muy populares sobre todo entre niños», mientras que otros le han especificado que por mucho que sean mezclas en España son identificados también «como zumos».