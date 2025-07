Un camarero español denuncia cómo le tratan en el restaurante de Irlanda en el que trabaja: «Han sembrado el miedo»

Ser camarero es uno de los empleos más sacrificados. En España, cada vez menos personas quieren dedicarse a ello. La mayoría de ofertas corresponden a puestos con contratos temporales, con un sueldo que apenas supera los 1.200 euros y, como mínimo, la jornada es de 12 horas.

Fuera de nuestras fronteras parece que la situación no es mucho mejor. Así lo confirma Mate Five, un español que se ha mudado a Irlanda para trabajar en un restaurante de allí. En un vídeo de TikTok, el joven ha contado que llevaba siete meses en el puesto, pero la situación se ha vuelto insostenible.

El concreto, Mate Five está contratado de camarero en un hotel y, según explica, ha tenido problemas y discusiones con los cocineros «desde los primeros días». «Ellos llevan entre 10 y 20 años en esa cocina y ya por eso se creen los dueños. Han acabado sembrando el miedo. Son como intocables», ha asegurado.

El chico ha indicado que quiere contar su historia porque considera que puede ayudar a mucha gente.

El trato a un camarero español en un restaurante de Irlanda

El camarero Mate Five ha explicado cómo le tratan en el restaurante de Irlanda en el que trabaja. «Por ejemplo, si yo cometo un error, se me grita y se me falta el respeto. Si ellos lo cometen, no pasa absolutamente nada y no les puedes decir nada», señala.

«He trabajado con gente nueva que tenía miedo a equivocarse, que es lo más normal del mundo, y que les llegara una orden de la cocina errónea y que lo pagaran con ellos», añade.

El joven español dice que es una persona que «no tolera las injusticias» y jamás se ha dejado «intimidar ni pisotear». «Nunca me he quedado callado. Siempre he discutido porque tengo todo el derecho a defenderme. No pueden pretender que a los dos días todo lo haga bien», comenta.

La reflexión del español tras trabajar de camarero en Irlanda

El camarero español ha dado un consejo a todos aquellos que estén trabajando en el extranjero. «Si eres una persona como yo, que ha ido a otro país a buscarse la vida y que está en un empleo de paso para aprender inglés o para ganar dinero, no dejéis que os pisoteen. Defendeos. Si abusan de ti, que les den. Ellos te necesitan, tú a ellos no», reflexiona.

«Si tienes suerte de estar en un país donde hay muchas oportunidades, no te quedes estancado donde te están tratando mal. Sal a buscar otro trabajo, que lo vas a encontrar 100%», concluye.