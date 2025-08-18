Una camarera argentina, desconcertada con lo que hacemos los españoles cuando vamos a los bares: «Me pone de mal humor»

Hay tantos comensales como personas en el mundo: altos, bajos, rubios, morenos, educados, empáticos, indulgentes, del Madrid, del Barça, bordes, narcisistas, que se lavan mucho las manos, que no, alternativos, cuñados, no cuñados que van de cuñados, padres jóvenes, los de que si estoy pagando un servicio, los de que si está demasiado salado. Puestos a preguntarle a un español, seguro que no diría que su país escatima con eso de las propinas. Pero parece que desde fuera hay otra percepción.

De los españoles se dice que somos tacaños, pero también cercanos y camaradas. Se dice que somos respetuosos y que vamos a nuestra bola, pero también que somos chismosos y bellacos. Se dice que somos fiesteros e irreductibles, vagos y bribones. Así que uno ya no sabe por dónde coger eso de la propina. Florencia, una joven camarera argentina, ha querido echar más leña al fuego a través de su cuenta de TikTok: «Es algo que me pone de muy mal humor».

«Si eres español, quédate porque necesito preguntarte algo: ¿por qué no tienen la capacidad o la costumbre de dejar propina cuando van a comer? No sé si es que hay alguna ley en particular o qué, pero necesito conocer una respuesta», reclama. El vídeo, si bien no aguarda una grandísima cantidad ni de visualizaciones ni de me gusta, sí ha generado gran tráfico de comentarios.

«Cuando me toca atender una mesa de españoles... Uf. Sabes que por más que los atiendas súper bien no te van a dejar ni dos centavos. Bueno, sí, te los pueden dejar, pero entonces te van a decir: quédatelo, te lo mereces —acompaña el comentario de una sonrisa casi socarrona—».

A ver esos comentarios

La mayor parte de los casi 4.000 comentarios escritos rechaza severamente eso de dejar propinas. Se pueden leer cosas como «¿Acaso le dejas propina a un electricista, o a un zapatero?», o «Te lo explico: en España tenemos la costumbre de defender los salarios dignos para no tener que vivir de limosna. ¿Te queda claro?».