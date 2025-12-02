Una británica que vive en España, tajante con los ingleses que se jubilan y se instalan en nuestro país: «Lo han hecho todo al revés»

España es un destino predilecto para muchos ciudadanos nórdicos que se jubilan. El clima agradable, los costes básicos mucho más bajos que en sus zonas de origen y la excelente calidad de vida, con servicios médicos de primer nivel y buena comida, convierten ... nuestro país en el perfecto punto en el que instalarse.

Esto piensan especialmente muchos británicos, que sueñan en poder disfrutar de la playa y de ambientes tranquilos y plagados de planes en sus últimos años de vida. Algunos medios apuntan a que son más de 108.000 los ingleses de más de 65 años que han escogido venir aquí y, consciente de ello, ahora una compatriota joven les ha querido lanzar un claro mensaje.

Ella es Kelly Wickramasuriya, una joven de Essex conocida en TikTok por su perfil @kellywickrx y que actualmente está viviendo en Marbella. Desde allí ha hablado de los ingleses que se jubilan aquí. «Lo están haciendo todo mal, de verdad», asegura ella en la publicación, subida hace solo tres días y que supera las 275.000 visualizaciones.

«Lo puedes hacer ahora»

«Muchos ingleses vendrán a España solo para jubilarse pero esperarán toda su vida, hasta los 65 años, para poder hacerlo», comenta Kelly, consciente de lo que ocurre en muchos hogares de sus compatriotas. Frente a esa realidad ella es clara y asegura que «no necesitas esperar hasta que tengas 65, lo puedes hacer ahora».

La 'tiktoker' insiste en que «mucha gente lo ha hecho todo al revés y está desactualizada» porque siguen pensando que «deben ahorrar con un fondo de pensiones durante toda su vida para poder disfrutar luego cuando lleguen a los 65». Frente a eso ella es especialmente contundente: «Vas a ser demasiado mayor para disfrutarlo», asegura.

«Si quieres disfrutar de la vida, hazlo mejor cuando eres joven», clama ella, que acaba su breve reflexión animando a quienes quieran vivir la vida a hacerlo ahora. «No necesitas esperar», sentencia. Algunos seguidores han ironizado a partir del mensaje de Kelly, asegurando que van a mudarse a España y a vivir la vida con 14 años.

Otros, con el mismo tono, comentan que van a dejarlo todo y mudarse «sin dinero ni empleo, pero viviendo la mejor vida. Suena a un plan infalible» y cuestionan que ella, siendo tan joven y sin hijos ni vínculos familiares, pueda hacer recomendaciones así. Sin embargo, también muchos internautas aplauden la teoría de la 'tiktoker'. «Llevo tres años viviendo en España y me encanta. Ahora no podría volver a Reino Unido», confiesa un seguidor, mientras que otro