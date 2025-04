Una británica viaja a España y se sorprende por lo que usan las mujeres mayores de 50 en nuestro país: «¿Alguien me lo explica?»

Es habitual que, cuando viajamos a otro país, nos impacten diferentes costumbres o normas del lugar de destino. Cuestiones como el idioma, la comida o incluso la forma de saludar pueden suponer un importante choque cultural en el visitante.

Existen hábitos y tradiciones propios del país que, en ocasiones, generan una sensación de desconcierto en el viajero. En este sentido, uno de los aspectos que causa mayor choque cultural es la forma de vestir. Por ejemplo, en algunos países ciertas prendas consideradas normales en culturas occidentales pueden percibirse como inapropiadas o incluso ofensivas.

Además, la moda varía de unos países a otros y un tipo de prenda o calzado puede ser tendencia en una zona, pero quizás estar anticuado o, por el contrario, percibirse como algo totalmente innovador en otra.

En este sentido, una británica que ha estado de viaje en España se ha visto impresionada por una prenda que, según ella, llevan casi todas las mujeres mayores de 50 años en nuestro país. En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@theashruddy), la mujer pide una explicación sobre esta cuestión.

La marca de zapatillas que llevan las españolas mayores de 50

La mujer, que ha estado de vacaciones durante una semana en la Costa del Sol, una de las zonas más populares entre los turistas británicos, explica a sus seguidores cuál es el «fenómeno español» que le ha impactado tanto.

«He estado en España durante seis días y he hecho una observación interesante», comienza diciendo la mujer británica, que detalla a continuación cuál es este «fenómeno»: «El 80-90% de las mujeres con las que me encuentro, españolas y mayores de 50 años, llevan zapatillas Golden Goose».

Modelo de zapatilla Glen Cloose

La marca de zapatillas Golden Goose es de origen italiano y su precio ronda los 500 euros. No obstante, son muchas las tiendas que venden un modelo similar, que imita al original. «Estoy como asombrada, porque son literalmente todas las que he me he encontrado», comenta la británica.

La turista se sorprende con el hecho de que tantas mujeres lleven esta marca de zapatillas porque, explica, están anticuadas ya en Reino Unido: «Es como ¡hace 10 años en Londres! Y eran todas pijas, del este de Londres y de 30 años».

«¿Alguien me puede explicar, por favor, este fenómeno español?», pregunta la mujer británica a sus seguidoras. De hecho, muchas de ellas han comentado el vídeo para desmentir que sea una marca de zapatillas que se use tanto en España, además de arremeter contra la creadora de contenido por considerar anticuadas a las mujeres españolas.