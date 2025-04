Un biólogo revela cuál es la araña más venenosa de España: «Te puede hacer una buena avería»

El mundo animal siempre nos ha despertado una mezcla de fascinación y respeto, especialmente cuando se trata de criaturas que parecen salidas de una película de terror. Entre ellas, las arañas ocupan un lugar destacado. Su aspecto inquietante, su movimiento sigiloso y los mitos que las rodean, han generado en muchas personas un miedo desproporcionado que, a menudo, no responde a un peligro real. Sin embargo, no todo es leyenda. Aunque España no se caracteriza por albergar especies peligrosas para el ser humano, sí existe una araña venenosa capaz de causarnos algún que otro problema si no tenemos cuidado. Así lo ha revelado el biólogo y zoólogo 'Mario de Wonder' en su reciente participación en 'The Wild Project', el popular programa de Jordi Wild, donde ha desvelado que esta especie no es solo la más venenosa que nos podemos encontrar en España, sino que es más común de lo que creemos.

Durante la conversación, Jordi Wild comentó que «mucha gente tiene pánico a las arañas, ve una araña y se vuelve loquísimo» y, tras la afirmación, realizó una pregunta al experto que todos nos hemos hecho alguna vez: «¿Las arañas venenosas más peligrosas pueden estar, que esta es otra también de las leyendas urbanas, en nuestras casas, debajo de nuestras camas, en nuestros sótanos, o es imposible encontrar una araña que nos pueda hacer daño mortal en nuestra casa?».

Tras la pregunta, el zoólogo respondió que, efectivamente, existe una especie en España que es considerada la más venenosa del país y una de las más venenosas de Europa: la araña de los rincones, también conocida como araña violinista. «Hay una, de hecho es prácticamente la más venenosa de España, se la llama araña de los rincones», explicó, destacando que «se la identifica muy fácilmente porque tiene como una especie de violín». Esta araña, científicamente conocida como 'Loxosceles rufescens', es originaria de la cuenca del Mediterráneo y ha sido identificada en diversas regiones de España, incluyendo Ibiza, Valencia y Madrid. Su tamaño es pequeño, entre uno y dos centímetros, y se caracteriza por una marca en forma de violín en su dorso. Aunque su veneno es potente, la araña violinista no es agresiva y rara vez ataca a menos que se sienta amenazada.

En ese sentido, el biólogo enfatizó que «no tienen nunca la intención de picarte» y explicó que la mayoría de las picaduras ocurren cuando las personas intentan matarlas. «La mayoría de picaduras que te hacen, esta y casi todas las arañas, son cuando se las intenta matar, las intentas aplastar por ejemplo o a lo mejor apoyas la mano y la apoyas encima suya… entonces ahí te pica», detalló.

¿Es mortal el veneno de la araña violinista?

En cuanto a la peligrosidad de su veneno, el biólogo aclaró: «No es mortal, o sea en principio no te va a matar salvo que tengas una reacción alérgica porque justo se dé la casualidad de que tengas alguna incompatibilidad con el veneno pero sí que te puede hacer una buena avería». Entre los efectos más graves, se encuentra la necrosis del tejido. «Pero esto es en los casos más extremos y si no vas al médico», aclaró.

La araña violinista prefiere esconderse en lugares oscuros y estrechos dentro de las viviendas, como detrás de cuadros, muebles o debajo de estos. Su actividad se incrementa durante los meses de mayo, junio y julio, coincidiendo con temperaturas más cálidas. A pesar de su presencia, muchas personas pueden convivir con ellas sin ser conscientes, ya que «hay mucha gente que las tiene y jamás le han picado, lo que pasa que si te pica pues sí que te puede hacer una buena avería, eso sí es verdad», señaló el especialista.

Por último, ante la posibilidad de encontrar una en casa, el biólogo recomendó una forma segura de retirarla: «Si encuentras una pues la coges y la echas fuera de casa». Para ello, sugirió utilizar un vaso y un papel: «¿Cómo la coges? Pues con un papel. Pones un vaso, un papel y de esa manera coges primero el vaso, luego el papel y te lo llevas y lo echas fuera y ya está».