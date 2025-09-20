Una bióloga explica las verdaderas consecuencias de que dos primos tengan un hijo en común: «Hay más probabilidades...»

En alguna ocasión seguro que has oído la frase «tus padres son primos» para hacer referencia a una persona que precisamente inteligente no es. Sin embargo, más allá de los estereotipos que existen respecto a esta particularidad que se da en algunas ocasiones, lo cierto es que no todo el mundo conoce los verdaderos efectos que podrían tener lugar si dos primos hermanos acabaran teniendo un hijo.

La última en despejar dudas ha sido Mafer, conocida en redes sociales como @virtual_diva, una bióloga que se ha hecho conocida por mezclar en su cuenta de TikTok el humor con la divulgación científica. La joven española, que hace unas semanas ya explicó el motivo por el que los peruanos estaban mucho más desarrollados que ciudadanos de otras nacionalidades, ha explicado ahora a sus seguidores lo que «pasaría realmente si tus padres fueran primos de verdad».

La genética es un factor muy importante

La creadora de contenido ha señalado que, para entender las consecuencias que puede provocar tener padres con algún grado de consanguineidad, debemos refrescar algunos conceptos de genética. En primer lugar, ha recordado que los humanos tenemos 46 cromosomas, que es donde se almacena «toda nuestra información genética, desde el color de pelo al color de ojos o nuestro sexo». «De estos 46 cromosomas, 23 vienen de un progenitor y 23 del otro», ha comentado la experta en biología.

Nuestras características físicas nacen de esta mezcla de genética de nuestros padres. Según ha mostrado Mafer, las personas heredan de sus progenitores dos versiones de cada gen, conocidas como alelos, que pueden ser dominantes o recesivos: «El alelo dominante siempre que aparezca se va a manifestar. Si mi padre me da su gen dominante (AA) y mi madre me da el recesivo (aa), se va a manifestar el gen dominante (Aa). Para tener el recesivo se tenía que haber dado la condición de que tanto mi padre como mi madre me hubiesen dado el alelo recesivo», ha explayado la bióloga.

«Como veis, hay algunas características que solo se dan si ambos progenitores portan esa información genética. Por desgracia, y fuera de la broma, esto pasa con muchísimas enfermedades», ha continuado subrayando @virtual_diva.

¿Qué sucedería si dos parientes tuvieran un hijo?

Para explicar las consecuencias de que dos parientes tuvieran un hijo, la bióloga ha puesto un ejemplo muy claro: «Imaginad que en mi familia hay varios casos de hemofilia, que es una enfermedad que afecta a la coagulación de la sangre. Si yo tengo hijos con una persona ajena a mi familia, yo voy a seguir portando la información de la hemofilia, pero seguramente esa persona que no tiene nada que ver conmigo tendrá el alelo sano. Como el alelo sano es dominante frente al recesivo, que es el malo, mis hijos estarán sanos», ha razonado.

La cosa cambiaría si, en su lugar, los hijos se tienen con un familiar cercano que porta la misma información genética que tú y, por tanto, los mismos alelos recesivos: «Ambos portamos la información de estas enfermedades, por lo que hay muchas más probabilidades de que se manifiesten», ha explicado, mostrando el motivo por el que tener hijos un pariente con algún grado de consanguineidad puede ser peligroso.

Para mostrar las consecuencias más directamente, Mafer ha recordado el caso de Carlos II 'El Hechizado', que fue Rey de España durante el siglo XVII y que presentaba un coeficiente de consanguinidad muy alto, del 25,4%, tras generaciones de relaciones incestuosas en su familia. A raíz de ello, el monarca, que fue el último reducto de los Austrias en nuestro país, tenía «un montón de enfermedades congénitas e infertilidad» y falleció con tan sólo 38 años y sin dejar descendencia, siendo el claro ejemplo de lo que puede suceder al tener un hijo con un familiar cercano.