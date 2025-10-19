Una bióloga explica por qué se te cae más el pelo durante el otoño: «No tiene nada que ver con las hojas»

Llega el otoño y muchas personas, al peinarse o ducharse, notan que se les cae más pelo que en otras épocas del año. Este fenómeno es completamente normal y no hay que alarmarse, aunque la mayoría no sabe por qué sucede ni qué hay detrás de esa caída estacional.

... Sobre este tema ha hablado la bióloga Laura Pinillas, una joven divulgadora que en redes sociales comparte contenido sobre salud y curiosidades del cuerpo humano. En uno de los vídeos más recientes de su cuenta de TikTok, explica por qué en otoño el pelo se cae más y desmiente algunos mitos muy extendidos sobre el tema.

«¿Alguna vez has tenido esta conversación? '¡Buah, se me cae mogollón el pelo! ¿A ti no te pasa?'. 'Claro, estamos en otoño, igual que las hojas de los árboles'», empieza diciendo Pinillas, que enseguida añade que no tiene nada que ver con las plantas.

Después, explica que la razón está en el propio ciclo natural del cabello, que pasa por tres fases: la anágena (de crecimiento activo), la catágena (de transición) y la telógena (de reposo), cuando el folículo ya ha decidido que ese pelo se desprenderá. Lo habitual, explica, es que en un momento dado tengamos alrededor del 15% del cabello en fase telógena. Sin embargo, este porcentaje cambia a lo largo del año.

¿Por qué cae más el pelo en otoño?

«Estoy segura de que de agosto a octubre es cuando más se te cae», señala la bióloga, recordando que por eso abundan en esas fechas los anuncios de champús anticaída. La razón es un fenómeno conocido como efluvio telógeno inducido, que se produce cuando factores como el estrés, la exposición solar, la fiebre o los cambios hormonales hacen que el pelo entre antes en fase de reposo.

Este proceso, además, no es inmediato: el cabello suele caerse dos o tres meses después del desencadenante. Por eso, la pérdida más visible ocurre en otoño, pero los daños se gestaron durante el verano. «Que si piscina, que si playa, que si tomar el sol... todo eso pasa factura», explica Pinillas.

Al final, la bióloga remata la comparación: los árboles pierden las hojas para conservar energía y agua en invierno, algo que no tiene ninguna relación con el cuerpo humano. «Así que ya lo sabes —concluye—, si no quieres quejarte tanto de la caída de pelo en otoño, cuídalo en verano»