Suscribete a
ABC Premium

Besando la bandera de España, en bata y con una copa de champán: Morante de la Puebla desata la locura tras cortarse la coleta en Las Ventas

La escena se produjo ante decenas de aficionados que lo esperaban con vítores y cánticos

José Manuel Soto dice lo que muchos españoles piensan sobre la retirada de Morante de la Puebla: «Ahora empieza la leyenda»

Besando la bandera de España, en bata y con una copa de champán: Morante de la Puebla desata la locura tras cortarse la coleta en Las Ventas
Besando la bandera de España, en bata y con una copa de champán: Morante de la Puebla desata la locura tras cortarse la coleta en Las Ventas Instagram

Jorge Herrero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Lo que ayer ocurrió en Madrid fue mucho más que la despedida de un torero. Fue el cierre de una era, el epílogo de un arte y, al mismo tiempo, un gesto que se convirtió en símbolo. José Antonio Morante de la Puebla, ... uno de los matadores más carismáticos de las últimas décadas, se cortó la coleta en Las Ventas tras culminar su faena en la Corrida de la Hispanidad. Un gesto que sellaba su retirada definitiva de los ruedos. Pero la historia no terminó ahí.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app