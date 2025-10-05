Una azafata explica el motivo por el que saludan siempre durante el embarque: «No es por ser simpática» La tripulación de cabina tiene muchos protocolos poco conocidos cuando sube al avión

Viajar en avión es algo rutinario para muchos que, por familia o trabajo, embarcan varias veces al mes pero para muchos es un medio de transporte más extraordinario, utilizado solo para grandes vacaciones. Sea como sea, lo innegable es que la aviación y sus gigantescas máquinas esconden secretos que unos y otros desconocen.

Buen ejemplo de ello es el motivo por el que las ventanillas tienen que estar bajadas durante los despegues o por qué las luces se apagan repentinamente en medio de un vuelo. Todo tiene una explicación y en la cuenta de TikTok de una escuela de tripulantes de cabina de pasajeros de Málaga (@airhostessmalaga) suelen explicar más curiosidades del mundo de los vuelos.

Allí mismo acaban de subir una publicación que se ha hecho viral en cuestión de horas y que suma ya más de 322.000 visualizaciones. En el vídeo, una azafata cuenta un aspecto en el indudablemente muchos se fijan al subir al avión: el agradable saludo de la tripulación nada más pisar el vehículo.

«Lo que está pasando en realidad es que...»

«Cuando las azafatas te reciben en la puerta del avión no es por ser simpáticas», empieza una azafata el vídeo. Acto seguido desvela este secreto: «lo que está pasando en realidad es que está aplicando las técnicas de detección de conducta sospechosa de los pasajeros», comenta la experta en el sector.

Así, como comenta, si el personal del avión «observa algo fuera de lo común se lo notifica al capitán». «La tripulación es la última línea de defensa de la aplicación de este protocolo» aplicado en todo vuelo, explica ella, que remarca que este dispositivo «empieza desde el momento en el que el pasajero entra por el aeropuerto».

«Todo el personal del aeropuerto, hasta el camarero del 'Duty Free', es capaz de detectar comportamientos anormales», destapa ella, dejando claro que el control de actitudes sospechosas es máximo. La azafata acaba el vídeo comentando que «la próxima vez que en el control de seguridad te pregunten que si vienes por viaje de turismo o por terrorismo ya sabes por qué te están preguntando».

El vídeo ha generado varios comentarios. «Ahora nunca voy a poder actuar normal cuando me saluden al entrar al avión», ha comentado un internauta, mientras que otro ha remarcado que «nunca podría ser azafata porque sospecharía de todo el mundo».