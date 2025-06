Una azafata denuncia lo que le ocurre en el trabajo: «Muchas veces pagan poco y exigen mucho»

En 2024, un total de aproximadamente 309,3 millones de pasajeros utilizaron el transporte aéreo en España, lo que representa un aumento de más del 9% con respecto a 2023 y una cifra incluso mayor que la registrada antes de la pandemia.

Un número que incluye tanto a los pasajeros que viajaron a nivel nacional como a los que se desplazaron a través de vuelos internacionales. Entre todos estos seguro que en alguna ocasión te has encontrado con todo tipo de pasajeros maleducados que hacen del vuelo una auténtica pesadilla: desde los que invaden el espacio personal, hasta los que hacen ruidos molestos o los que levantan la voz constantemente.

Sobre esto ha querido alzar la voz Carinne, una usuaria de Tik Tok con el nombre de @laazafatadetiktok y que lleva años dedicándose a este sector.

«En este caso voy a hablar por mí, con cosas que me han ocurrido en el trabajo y que les han ocurrido a mis compañeros», empieza comentando la azafata de vuelo en un vídeo subido a las plataformas digitales.

La azafata comienza enumerando lo que son las faltas de respeto, alzar la voz, la agresividad o incluso insultos por parte de viajeros «carentes de empatía y de educación».

«Muchas veces no se es consciente de que el empleado está ahí para cumplir con su tarea, y cada aerolínea y empresa es distinta en cuestión de política de equipaje», comenta Carinne, que ahonda en que los pasajeros muchas veces compran un billete de avión sin leerse los términos y las condiciones.

«No leemos lo que contratamos porque no nos da la gana», afirma enfadada la experta.

«Luego vienen los problemas, debemos leer lo que compramos, ya que muchas veces exigimos mucho y pagamos poco», sostiene la azafata, que pone el ejemplo de aerolíneas en donde no está incluido el equipaje, y si no lo contratas con antelación, «el precio se incremente».

«Llegan los enfados porque tu billete no incluye esa maleta, y lo que no pueden hacer los maleducados es que por un error suyo, el empleado que intenta hacer su trabajo sea el saco de boxeo», critica la joven creadora de contenido, que concluye la grabación lanzando un mensaje claro: «el empleado que trabaja de cara al público no tiene porque aguantar tus faltas de respeto».