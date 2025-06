El atleta Chema Martínez explica los peligros de correr con mucho calor: «El organismo...»

Son muchos los amantes del running que están todo el año deseando la llegada del verano y del buen tiempo. Y es que no hay nada como salir a correr en estas fechas en las que los días duran más y disponemos durante más tiempo de luz natural.

Sin embargo, hay que ir con precaución. Si hace demasiado calor, la persona puede tener graves problemas. Así lo confirma el atleta español Chema Martínez en el podcast #Km42 de 'El Partidazo de COPE'. El deportista, tras tener una mala experiencia, ha advertido de lo que puede ocurrir si alguien practica este deporte cuando los termómetros están al máximo.

El atleta Chema Martínez, muy claro sobre los riesgos de correr cuando hace mucho calor

Chema Martínez cuenta en COPE que ha salido a correr con 38 grados y «ha sido una auténtica locura». El atleta asegura que ha necesitado «horas» para recuperarse. «Fíjate que me he hidratado bien, llevaba mi gorrita, me había echado crema solar... Solo tenía sed, estaba deshidratado», sostiene.

El hombre indica que los profesionales entrenan a altas temperaturas para aclimatarse a las competiciones y, además, para mejorar su rendimiento. «Haces un mayor esfuerzo y el organismo trabaja más», aclara.

No obstante, considera que un aficionado no debe hacerlo bajo ningún concepto. «Puede tener riesgos en la salud como un bajón o un desmayo. Hay que tener precaución, moderarse un poquito y no pasarse en exceso con las intensidades», avisa.

Los consejos del atleta Chema Martínez para correr con calor

Chema Martínez explica qué hace cuando sale a correr en verano o en momentos de mucho calor. «Antes de entrenar, me meto en la piscina. Intento bajar un poquito la temperatura del cuerpo, de tal manera que le doy un gradito, por así decirlo, de ventaja. Con eso estás facilitando el ejercicio», declara.

Aun así, el atleta es claro: «Intentar evitar esas horas de máxima exposición, sal por la mañana o cuando ha caído el sol. Estas temperaturas, para una persona normal, son complicadas».