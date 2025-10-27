Una asesora financiera alerta a los trabajadores de España de lo que puede pasar con el cobro de su nómina este mes: «Por normativa...»

Desde el inicio de 2025, hubo una serie de cambios en el panorama bancario español. Desde principios de año el precio de las transferencias inmediatas y ordinarias se equiparó.

A partir de esa nueva normativa, el pasado 9 de noviembre entró en vigor una ... nueva modificación que afecta a la seguridad de este tipo de operaciones que consiste en verificar la identidad del beneficiario de la transferencia.

Pero hay más. Ese mismo día, como informa en su web el Banco de España, las transferencias inmediatas también han sufrido otro cambio que va en relación a todos los anteriores. Los pagos se deben abonar en la cuenta del beneficiario en cuestión de segundos.

El nuevo reglamento garantiza acceso a transferencias desde cualquier canal, a igual coste o menor que las transferencias ordinaria, con la posibilidad de que el usuario establezca los límites al importe por operación y día y servicios de verificación del beneficiario.

Una asesora financiera explica cómo afecta el cambio en las transferencias a tu nómina

Todo esto tiene consecuencias directas sobre los usuarios. Pero hay una les afecta directamente, como ha avisado la asesora financiera Montse Cespedosa.

Como explica, influye directamente en el cobro de la nómina. «Te caerá entre uno y dos días antes», cuenta.

«Desde el 9 de octubre por normativa del Banco de España todas las transferencias tienen que tardar como máximo 10 segundos, incluida tu nómina», resume Cespedosa sobre el cambio que entró en vigor hace unas semanas.

Así, subraya que «ya no colará lo de los fines de semana y festivos a fin de mes porque es 24/7».

@montse_cespedosa 🟢 Este mes debes cobrar la nómina entre 1 o 2 días antes. Y es para siempre ‼️ El 9 de octubre entró en vigor una nueva normativa del banco de España en el que todas las transferencias pueden ser inmediatas y estar en menos de 10 segundos en la cuenta del beneficiario 👉👉👉 Incluidas las nóminas Por lo que que no te líen y recuerda que incluye fines de semana y festivos Ya no sirve eso de que te hagan la transferencia, el viernes y tú no la recibas hasta el lunes la recibirás el mismo día y funciona 24 /7 Debes elegir transferencia inmediata 😀😀 ♬ sonido original - Montse Cespedosa

Algunos usuarios se han mostrado expectantes ya que, según sus experiencias, en sus bancos todavía no han notado los cambios.