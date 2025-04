Un asesor fiscal lanza un aviso a la población española sobre el nuevo DNI digital: «Es información muy sensible»

Este martes el Consejo de Ministros aprobó el DNI digital, un paso más en el camino de la digitalización en España y que permitirá a los ciudadanos llevar su documento de identidad en el teléfono.

Por el momento ya se puede descargar la app oficial para llevar el DNI en el móvil, pero de momento no servirá para todos los usos que en la actualidad sí permite el físico. Por ejemplo, no será posible de momento viajar con él al extranjero o hacer trámites como la declaración de la renta. En cambio, sí será posible acreditar la identidad y datos personales.

Esta novedad ha suscitado también numerosas preguntas entre los ciudadanos. En este sentido, un asesor fiscal ha lanzado una advertencia a través de su cuenta de TikTok a los españoles que vayan a instalárselo.

El vídeo fue subido a la red social antes de la aprobación por el Consejo de Ministros por lo que algunas de las dudas que plantea este asesor ya han sido resueltas.

El aviso de un asesor fiscal sobre el DNI Digital

«Cuando se implante este DNI digital no va a tener validez para viajar ni para hacer trámites administrativos. Cuando hablamos de trámites administrativos significa que no te va a servir para poder identificarte, como por ejemplo para hacer algún trámite con la Agencia Tributaria, para eso tienes que utilizar clave pin, certificado digital o algún número de referencia», recuerda este usuario.

La aplicación oficial para la descarga del DNI digital ya ha sido presentada y compartida por la Policía Nacional en sus redes sociales oficiales.

Entre las «cosas buenas» del DNI Digital se encuentran, según este asesor fiscal, «que no necesitas el físico y si te lo dejas en casa si lo tienes en la aplicación para identificarte, por ejemplo, ante la autoridad lo podrías utilizar». En este sentido, recuerda que llevar el DNI encima no es obligatorio «lo que pasa que si te lo requiere un agente de la autoridad y no lo tienes probablemente te lleven a comisaría para identificarte».

Entre las «cosas malas» destaca que «todo lo virtual se convierte en posible estafa». «O esta aplicación tiene un megasistema de seguridad que sea imposible que ningún ciberataque le afecte o realmente se corre cierto riesgo, como en todas las aplicaciones», subraya.

«El problema es que es información muy sensible lo del DNI. Se supone que habrá 1.000 controles de ciberseguridad y de la mejor calidad, pero al final los ataques de los hackers no paran de renovarse y por eso siempre hay algo de riesgo», advierte este asesor fiscal.

El Gobierno ha informado de que la aplicación estará conectada con el sistema centralizado de expedición del DNI, con la que trabaja la Policía Nacional, por lo que es completamente segura. Asimismo, la aplicación está validada por el Centro Criptológico Nacional, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y la Agencia Española de Protección de Datos.

En las respuestas a la publicación muchos usuarios han expresado sus dudas sobre esta novedad, que esperan ir resolviendo. Muchos se mantienen excépticos mientras que otros lo comparan con la aplicación de la DGT para consultar el carnet de conducir y que ya está totalmente normalizada entre los conductores.