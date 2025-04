Un asesor fiscal explica las consecuencias que tiene no hacer la declaración de la renta: «Si te sale a pagar...»

Todo está listo para que dé comienzo en España la campaña de la declaración de la renta, una de las fechas más señaladas en el calendario de la Administración Pública. A partir de este miércoles 2 de abril, millones de contribuyentes de nuestro país están llamados a presentar ante Hacienda los rendimientos obtenidos durante el ejercicio de 2024.

A pesar de que es un proceso que debes cumplir anualmente, cuando se acercan estas fechas siempre surgen dudas muy habituales entre los ciudadanos. Una de las más comunes es saber cuándo es obligatorio presentar la declaración de la renta y cuáles son las consecuencias económicas que puede tener no hacerlo en el plazo establecido y que la Agencia Tributaria nos lo reclame.

Este tipo de preguntas son las que llevan semanas contestando compañías especializadas en el sector como la Asesoría Frontera, una empresa especializada en la oferta de servicios de asesoramiento, gestión y consultoría establecida en Petrer (Alicante). Y es que, según ha aclarado en sus redes sociales uno de sus asesores fiscales, Fermín García, la multa por no presentarla puede salirnos muy cara a los contribuyentes.

¿Cuándo es obligatorio presentar la declaración de la renta?

Como bien es sabido, todo aquel que cumpla unos ingresos mínimos en el ejercicio de 2024 tendrá que declarar obligatoriamente ante Hacienda. Sin embargo, hay algunos ciudadanos que están exentos por no cumplir el límite que marca la Administración, aunque este dependerá de cuántos pagadores hayamos tenido.

Según recoge Hacienda, si sólo existe un pagador, el umbral está fijado en 22.000 euros anuales. Por su parte, si con dos o más pagadores se ingresan más de 15.876 euros, pero no cobra más de 1.500 a partir del segundo pagador y los ingresos totales no superan los 22.000 euros, no es necesario presentar la declaración. Si se superan los 15.876 euros anuales con más de 1.500 euros a partir del segundo pagador, la declaración de la Renta es obligatoria.

En el caso de los autónomos, todos aquellos que hayan sido dados de alta durante 2024 deben hacer la declaración de la Renta, sin excepciones. Si estos tributan por estimación directa simplificada se incrementa el porcentaje de gastos de difícil justificación del 5 al 7%, con el límite de 2.000 euros.

¿Qué pasa si no hago la declaración de la renta? Una asesor fiscal explica las consecuencias

A pesar de esta obligatoriedad, algunos ciudadanos deciden plantarle cara a la ley y optan por no presentar su declaración de la renta ante Hacienda. Sin embargo, no presentar el IRPF si entras dentro del umbral obligatorio está perseguido por la Agencia Tributaria y puede tener consecuencias nefastas para nuestra economía, según advierten en la Asesoría Frontera.

Como es normal, si la Administración se da cuenta de este fallo en tus obligaciones fiscales, lo normal es que te sancione y tengas que hacer frente a este pago, que dependerá del resultado del IRPF. Las consecuencias van desde multas hasta recargos, aunque la cantidad en cuestión cambiará dependiendo de si la declaración te sale a pagar, a cero o a devolver.

Según han explicado en la asesoría fiscal, en caso de que la declaración te salga a devolver o a cero, «Hacienda te multará con 200 euros» de recargo por no haber presentado tu declaración a tiempo.

*Actualización: Quien únicamente haya cobrado el paro en 2024 y no supere el imv, no estará obligado a presentarla este año*

La situación cambia en el caso de que te salga a pagar, pues, según advierte Fermín García, «tendrás que abonar la cantidad que te correspondía con un incremento del 1 al 15% y una sanción del 50%». Estos porcentajes variarán en función del perjuicio económico, la gravedad del ocultamiento y de si has cometido otras infracciones tributarias.