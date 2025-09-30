Un asesor fiscal avisa a los padres del complemento que pueden cobrar en su pensión de jubilación: «Si no lo reclamas...»

Un asesor fiscal avisa a los padres del complemento en la pensión que pueden cobrar

Tener un hijo siempre supone un reto para las familias. Además de los cuidados que precisa el menor también entran en juego otros factores como la conciliación. En España existen medidas y ayudas a la maternidad y a la paternidad que han ido evolucionando en los últimos años.

Una de ellas tiene que ver con el complemento de maternidad. El TSJU sentenció en 2023 que no solo las madres sino también los padres deben recibir este complemento en su pensión porque, de no hacerlo, se comete una discriminación por razón de sexo.

Es esto precisamente de lo que ha avisado el asesor fiscal José Ramón López, conocido en redes sociales como 'Fiscalidad para todos'. «Si no reclamas, no te lo devolverán», señala este profesional en un vídeo subido a TikTok.

El complemento en la pensión que pueden reclamar los padres

El asesor repasa solicitudes de padres que han sido favorables y que han supuesto devoluciones entre los 3.500 y los 23.600 euros, según el caso. «Es dinero que es tuyo y si no lo reclamas no te lo devolverán», insiste López.

Explica que este complemento de paternidad para pensionistas lo pueden recibir aquellos que se jubilaron entre 2016 y 2021 y comenzaron a cobrar una pensión por jubilación, incapacidad o viudedad. Asimismo, comenta que además tienen que haber tenido dos o más hijos.

«Tienes que ser hombre porque lo que se reclama precisamente es que las mujeres ya lo cobraron y a los hombres se les denegó, lo cual es discriminatorio», señala. Además, cuenta que personas que reclamaron en su día y se lo denegaron ahora podrían recibir incluso una indemnización.

Entre los comentarios de la publicación muchos usuarios critican que solo se aplique para aquellos que han tenido dos o más hijos y no solo uno.