Del aseo al malestar: la inquietante razón por la que los perros se lamen las patas

Los perros, esos compañeros leales que llenan de alegría nuestros hogares, cuentan con una serie de rutinas que, a simple vista, parecen inofensivas. Desde dar vueltas antes de dormir hasta enterrar juguetes en lugares imposibles, cada hábito forma parte de su naturaleza instintiva. Sin embargo, algunos comportamientos pueden estar diciéndonos más de lo que creemos. Tal es el caso de los perros que se lamen las patas, un gesto que muchos dueños interpretan como simple aseo personal, pero que podría ser un silencioso grito de auxilio.

A menudo se observa a los canes dedicar unos minutos a limpiar sus extremidades tras un paseo y no hay motivo para preocuparse en esos casos aislados. Pero cuando la conducta se repite con insistencia, especialmente en determinadas épocas del año, los expertos advierten que puede ocultar un problema más profundo relacionado con su bienestar físico.

Un comportamiento ligado al frío y la humedad

Estudios recientes han detectado que el hábito de lamerse las patas aumenta significativamente en otoño e invierno. Con la llegada del clima frío y húmedo, los perros tienden a caminar con más lentitud y a detenerse con frecuencia para atender sus patas. Sin embargo, lo que podría parecer una manía sin importancia, en realidad puede estar asociado a molestias cutáneas o inflamación.

«Muchos dueños desestiman este gesto como un signo de aburrimiento, pero en realidad puede ser una señal temprana de incomodidad», explica Happy Chapman, director general de 'DotDotPet'. Según el especialista, la reacción de los perros no es tan distinta a la de los humanos que experimentan rigidez articular o sequedad en la piel cuando bajan las temperaturas.

La humedad constante de charcos, barro o lluvia ablanda las almohadillas de sus patas, haciéndolas vulnerables a grietas e irritaciones. Por otra parte, el contraste entre el frío exterior y la calefacción del hogar reseca la piel, provocando picazón e incomodidad, un fenómeno comparable a los labios agrietados o las manos secas en invierno. En ambos casos, el animal recurre al lamido como estrategia para aliviar el malestar.

Cómo identificar cuándo es una señal de alerta

Los veterinarios recuerdan que lamerse el pelaje es un comportamiento natural dentro del cuidado personal de los perros. Sin embargo, cuando el patrón se vuelve excesivo o repetitivo, conviene estar alerta. El lamido persistente de las patas puede ser la primera pista de que algo no anda bien.

En algunos casos, el origen se encuentra en causas externas fáciles de identificar: uñas encarnadas, piedrecillas atrapadas o incluso pequeñas semillas de césped que, al introducirse en la piel, desencadenan infecciones y dolor. También se han documentado reacciones a factores ambientales como polen, polvo o pulgas, así como alergias alimentarias que se manifiestan en forma de irritaciones cutáneas.

Noticia Relacionada La ciencia desmonta el mito de los siete años: tu perro es más viejo de lo que piensas Isaac Asenjo La raza, el género, el estado de esterilización, así como la genética y otros cuidados, pueden influir en la longevidad de nuestro compañero de cuatro patas

«Lamerse las patas no es un comportamiento trivial: es un mensaje que tu perro está enviando sobre su salud», recalca Chapman. En su opinión, incluso medidas sencillas como lavarles las patas tras cada paseo para eliminar posibles irritantes y secarlas bien pueden marcar la diferencia durante los meses fríos. Además, algunos suplementos específicos ayudan a reducir la inflamación estacional y contribuyen a que el animal se sienta más cómodo.

Los especialistas insisten en la importancia de observar los cambios de conducta de nuestras mascotas. Si el perro insiste en lamerse las patas hasta el punto de causar enrojecimiento, pérdida de pelo o heridas, el consejo es claro: acudir al veterinario para descartar infecciones o problemas más graves.

En definitiva, lo que muchos dueños podrían interpretar como un gesto entrañable o parte de su rutina de aseo puede esconder una realidad más preocupante. Lejos de ser un hábito sin importancia, el lamido constante de las patas es un indicador de que algo le sucede al perro y no debe ser pasado por alto. Porque escuchar lo que nuestros compañeros de cuatro patas intentan decirnos, es también una forma de cuidar de ellos.