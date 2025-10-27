Arturo Pérez-Reverte, contundente sobre lo que hay detrás del Premio Planeta tras llevárselo Juan del Val: «No se gana ni se pierde»

El pasado 15 de octubre, Juan del Val se alzó con el Premio Planeta, uno de los galardones más importantes de nuestro país que además está dotado con un millón de euros.

El televisivo obtuvo el premio por su novela 'Vera, una historia ... de amor', que fue escogida entre las 1.320 obras inéditas presentadas. La trama es un viaje a la alta sociedad sevillana donde Vera, consorte de un marqués, lo deja todo para buscar el amor verdadero. Según del Val, habla de «una mujer que encuentra el camino hacia la libertad cuando pierde el miedo a equivocarse».

La concesión de este premio a Juan del Val ocasionó una fuerte polémica. Algunos han cuestionado la calidad literaria de la obra y lo que consideran decadencia de un premio que han ganado escritores como Eduardo Mendoza, Alicia Giménez Bartlett, Maruja Torres o Antonio Muñoz Molina.

En este sentido también se han posicionado quines consideran que el premio ya va dirigido a quienes trabajan en Atresmedia, propiedad del Grupo Planeta, más que a ensalzar la literatura. Otros han insistido en leer la obra antes de criticar la decisión del jurado. Arturo Pérez-Reverte opina sobre el premio Planeta a Juan del Val Entre quienes se han manifestado se encuentra el escritor y académico de la RAE Arturo Pérez-Reverte. Lo ha hecho en respuesta a la pregunta de un seguidor en la red social X, que el autor de libros como 'El capitán Alatriste' utiliza con frecuencia. Para Reverte, «el Planeta no es un premio que se gane o se pierda» sino que «es el lanzamiento comercial de un libro que se pretende vender mucho». Con esta firme opinión, el escritor considera que desde este punto de vista «no hay nada que objetar» puesto que «cada editor hace las promociones como le parece adecuado». El Planeta no es un premio que se gane o se pierda. Es el lanzamiento comercial de un libro que se pretende vender mucho. Considerado desde ese punto de vista, nada hay que objetar. Cada editor hace las promociones como le parece adecuado. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) October 23, 2025 Ante esta respuesta, algunos de los seguidores del también periodista han manifestado que según las bases, las presentaciones son anónimas, algo que consideran que no se estaría respetando.

