Suscribete a
ABC Premium

Arturo Pérez-Reverte, contundente sobre lo que hay detrás del Premio Planeta tras llevárselo Juan del Val: «No se gana ni se pierde»

El escritor y académico contesta a un seguidor sobre su opinión por la concesión del galardón al guionista

Juan del Val, tajante contra los que le acusan de haber ganado el Premio Planeta por trabajar en Antena 3: «Es de una pobreza intelectual...»

Arturo Pérez-Reverte, contundente sobre lo que hay detrás del Premio Planeta tras llevárselo Juan del Val
Arturo Pérez-Reverte, contundente sobre lo que hay detrás del Premio Planeta tras llevárselo Juan del Val ABC

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El pasado 15 de octubre, Juan del Val se alzó con el Premio Planeta, uno de los galardones más importantes de nuestro país que además está dotado con un millón de euros.

El televisivo obtuvo el premio por su novela 'Vera, una historia ... de amor', que fue escogida entre las 1.320 obras inéditas presentadas. La trama es un viaje a la alta sociedad sevillana donde Vera, consorte de un marqués, lo deja todo para buscar el amor verdadero. Según del Val, habla de «una mujer que encuentra el camino hacia la libertad cuando pierde el miedo a equivocarse».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app