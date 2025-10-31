Suscribete a
El arquitecto Jordi Martí explica por qué muchos propietarios de España van a ser pobres: «Serán un lastre para las familias si no hacen algo ahora»

Según el experto, los próximos años marcarán una diferencia notable entre quienes actúen y quienes no

En muchas ciudades españolas, los barrios que se levantaron durante el siglo XX constituyen el grueso del parque urbano actual. Las viviendas se convirtieron entonces en símbolo de ascenso social: quien era propietario, se decía, tenía el futuro asegurado. Hoy, sin embargo, ... el debate sobre el acceso a la vivienda ya no solo afecta a quienes buscan comprar o alquilar. Los propios dueños de inmuebles, especialmente de aquellos más envejecidos, se encuentran ante desafíos económicos que pueden comprometer su estabilidad. En este contexto, el arquitecto técnico y profesor Jordi Martí ha lanzado una advertencia a través de sus redes sociales, señalando que muchos propietarios podrían empobrecerse si no adoptan medidas urgentes en relación con sus inmuebles.

