Un arquitecto explica cómo eliminar el calor de la casa sin necesidad de aire acondicionado: «Lo mejor es que es gratis»

Con la llegada del verano y el incremento de las temperaturas, muchas personas tratan de buscan formas efectivas y económicas para mantener frescos sus hogares. Si bien el aire acondicionado es la solución más popular, no todos pueden permitirse el gasto que conlleva su instalación y mantenimiento, por lo que recurrir a métodos más asequibles como el uso de ventiladores puede ser una alternativa más viable. No obstante, en la mayoría de las ocasiones, no estos utensilios no son suficiente para paliar el calor veraniego, sobre todo al caer la noche. Por tanto, para poder disfrutar de una noche de sueño placentero, el arquitecto Leonardo Rogel ha compartido a través de su cuenta de TikTok, 'leonardo_rogel_', algunos trucos para dormir frescos sin necesidad de hacer uso del aire acondicionado.

Trucos para enfriar la casa sin aire acondicionado

En el vídeo, que acumula más de 2,1 millones de reproducciones, Rogel comienza diciendo que el principal problema de los ventiladores es que simplemente mueven el aire sin enfriarlo y que, para contrarrestar esto, sugiere humidificar el aire en la habitación.

Su primera recomendación es rociar ligeramente la habitación con agua utilizando un atomizador antes de dormir.

La segunda opción, consiste en mojar una toalla y colocarla detrás del ventilador. «El agua al evaporarse enfriará el aire alrededor de la toalla, aire que será succionado por el ventilador y empujado hacia ti», explica Rogel. Un método que se asemeja al funcionamiento de los ventiladores con depósito de agua.

Truco extra

Además, Rogel sugiere un truco adicional para mejorar la eficiencia del ventilador en las noches calurosas, colocarlo en la ventana. Según el arquitecto, «de esta manera succionará el aire fresco del exterior y lo empujará hacia el interior de la habitación, ayudando a bajar la temperatura del cuarto», afirmó el arquitecto. Este truco no solo es económico sino también fácil de implementar, ofreciendo una forma accesible de mejorar nuestro confort durante las noches más calurosas del verano. «Sé que esto no es un aire acondicionado, pero con este clima cada grado cuenta y lo mejor de todo, es gratis», concluye Rogel.

Tras la publicación de estos métodos que demuestran que, con un poco de creatividad e ingenio, es posible mejorar significativamente la comodidad en el hogar durante los meses más calurosos, los usuarios de la red social expresaron sus impresiones sobre las argucias reveladas por Rogel. En ese sentido, la usuaria 'ambarpenoth' reveló con humor: «El aire fresco del exterior dice jajajaja. Acá en España abrir la ventana es como abrir la puerta de un horno». Mientras que el usuario 'federico.carmona3' confirmó que el truco de la ventana funciona: «Puse mi ventilador delante de mi aire acondicionado y si enfría, inténtenlo».