Escucha las noticias de este jueves 4 de diciembre

Una arquitecta ve la Cruz de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia y opina sobre la nueva pieza de esta basílica: «Por su significado y escala...»

El templo está viendo estos días como se completa la construcción del elemento final de su torre más alta

La Sagrada Familia se convierte en la iglesia más alta del mundo con 162,91 metros

A. Cabeza

A. Cabeza

Barcelona

La Sagrada Familia lleva un siglo despertando admiración. Desde que en 1882 Antonio Gaudí empezó a alzar el templo en el corazón de Barcelona ya se vio que la obra no sería una iglesia cualquiera: hoy en día, con la basílica aún ... por terminar, es un objeto de fascinación de la brillantez de su arquitecto por sus formas y simbolismo único.

