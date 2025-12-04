Una arquitecta ve la Cruz de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia y opina sobre la nueva pieza de esta basílica: «Por su significado y escala...»

La Sagrada Familia lleva un siglo despertando admiración. Desde que en 1882 Antonio Gaudí empezó a alzar el templo en el corazón de Barcelona ya se vio que la obra no sería una iglesia cualquiera: hoy en día, con la basílica aún ... por terminar, es un objeto de fascinación de la brillantez de su arquitecto por sus formas y simbolismo único.

Además, este 2026 promete ser un año muy especial para la Sagrada Familia: se da por hecho que sus eternas obras llegarán a lo más alto el próximo año en el que, además, coincidiendo con el centenario del fallecimiento de Gaudí, cuando tenía apenas bocetos de su obra final. Por todo ello, el templo ha invitado al mismísimo Papa León XIV a visitar Barcelona.

Lo que es innegable es que nadie puede resistirse a opinar cuando ve el templo y tampoco son excepción los arquitectos que, con sus ojos más experimentados en la materia, pueden ir valorando el avance de las obras. Ahora, la prestigiosa arquitecta Bettina Koruluk, experta en restauración y conservación del patrimonio, ha hablado explícitamente de cómo está quedando la Torre de Jesucristo, la que será la más alta de las torres centrales, ahora que se está acabando de construir.

«Dialoga con la espiritualidad abstracta del siglo XXI»

Koruluk ha hablado en concreto, y sin apenas tapujos, sobre la Cruz que se está instalando en lo más alto de la torre, que ya tiene el brazo montado y que está viendo como día tras días suma piezas. La altura final, cuando esté acabada, será de 172,5 metros y la cruz (con cuatro brazos de más de 15 metros de alto) será un nuevo símbolo del templo. «Por su significado y su escala, se convertirá en un hito urbano», asegura la experta en declaraciones a la revista del sector 'Arquitectura y diseño'.

«Será un elemento de referencia en la silueta de la ciudad. Barcelona gana un nuevo punto focal reconocible desde múltiples distancias y perspectivas», destaca la arquitecta. «La intención de que la cruz juegue con la luz (diurna y nocturna) le da una dimensión contemporánea, que de alguna forma dialoga con la espiritualidad abstracta del siglo XXI», apunta Koruluk.

En este sentido, la arquitecta, que está afincada en Barcelona, cuenta a 'Arquitectura y diseño' que la cruz «es la pieza que remata la narrativa vertical de la Sagrada Familia y hace literalmente visible la jerarquía teológica y arquitectónica del conjunto con una pieza escultórica potente». Para ella es muy satisfactorio «que se produzca un cierre narrativo a un edificio que llevaba más de un siglo sin su remate principal».

Además, pone en valor que, como todo en la obra de Gaudí, tiene un significado especial. En este caso, lo dice por las inscripciones que habrá en la base de la cruz (Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus –Tú, el único Santo; Tú, el único Señor; Tú, el único Altísimo–) y recordando que darán una «coherencia simbólica y formal» a la obra del genio modernista.

Además, sobre el hecho de que la cruz será un mirador (con capacidad para 11 personas) también tiene una opinión clara. «Esta culminación reavivará un debate necesario sobre qué significa completar una obra inacabada, hasta dónde puede o debe interpretarse un legado, y qué papel tiene la monumentalidad religiosa en la ciudad contemporánea», sentencia la experta.