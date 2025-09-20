Un argentino que vive en España denuncia el racismo que sufre a diario en nuestro país: «Somos millones pagando impuestos»

Un argentino que vive en España denuncia el racismo que vive

Cuando una persona emigra a otro país es habitual hablar de los choques culturales con la gente y las costumbres de esos lugares. Sin embargo, suele haber una cara más cruda en esta realidad.

De esto ha hablado un argentino que vive en España a través de TikTok. Manu Guija habla del «lado B de emigrar».

«Una de las cosas que menos me gusta de España es el racismo que hay», asegura en su vídeo. Además comenta que se trata de algo que «cada vez está peor» y quiso ejemplificarlo con una situación que vivió a principios del mes de septiembre.

Un joven argentino denuncia el racismo en España

Explica en su vídeo que estaba tomando unas cervezas con amigos y una señora que pasaba por al lado «mira al marido y dice 'se ha petado de latinos, abundan'».

Su reacción, según cuenta, fue mirarla y pensar «mírala que xenófoba», pero después quiso investigar un poco más y acudió a los datos oficiales. «En España somos seis millones de inmigrantes, alrededor del 14% de la población total y es bastante diverso: africanos, asiáticos, latinos...», subraya.

Explica también que vive desde hace cinco años en nuestro país y «nunca» había vivido una situación así. Sin embargo, «en el último tiempo comenzaron a aparecer un montón de este tipo de mensajes».

Entre ellos, algunos como «volveos a vuestro país» o «llenan hospitales gratis». En este sentido, él ha querido reivindicar a las personas inmigrantes que pagan impuestos en España: «Somos seis millones de personas pagando a Hacienda para colegios, autopistas, túneles, hospitales... ¿De qué carajo están hablando?».

Denuncia que todo está bien «si los inmigrantes les limpian las casas o entregan el delivery» pero «si van a comer a los mismos restaurantes que ustedes o alquilan pisos lindos en Madrid o Barcelona, ahí no».

Asegura que no se trata de situaciones aisladas sino que se pueden vivir con cierra regularidad en todo tipo de situaciones, desde aeropuertos a discotecas. «Por el hecho de ser diferente puedes pasarlo muy mal, ¿cuál es el problema de que haya diversidad cultural? ¿Cuestión visual? ¿Cuestión estética?», denuncia y se pregunta.

Su vídeo ha generado miles de reacciones, tanto de españoles como de personas de otros países. «Soy argentino y llevo 20 años en España. Una de las razones es la abundante inmigración que hay, pero de la mala, de la que no quiere adaptarse a las costumbres y quiere cambiar España», afirma uno de los comentarios.

Otro asegura que lo que detecta el joven es que «empezamos a estar hartos». Otros explican que han vivido situaciones similares, mientras que algunos ponen énfasis en tiempos pasados cuando sucedía al revés.