Un argentino va por primera vez al Mercadona y alucina: «Nos dijeron que era uno de los supermercados más baratos»

Cuando una persona llega a un nuevo país comienza una etapa incial de adaptación a las costumbres y a la manera de relacionarse que tienen en ese lugar.

Es momento casi de cambiar la manera de socializar, los horarios o las jornadas laborales. Sin embargo, esto es algo que se nota en las cuestiones más básicas del día a día como hacer la compra en un supermercado.

En este sentido, en primer lugar hay que acostumbrarse a nuevas marcas y productos que en el país de origen no se venden o no se consumen. Por otro lado, no todos los supermercados son iguales por lo que comienza también una labor de exploración sobre cuál se adapta más a las necesidades.

En este sentido, Alejo Peto, un argentino que está en España fue hace unos días por primera vez a uno de los establecimientos más populares de nuestro país: Mercadona.

La experiencia de un argentino por primera vez en Mercadona

«Me dijeron que es uno de los súper más baratos», comienza relatando este usuario en su vídeo de TikTok. Una de las primeras cosas que le ha llamado la atención han sido los packs de Nesquick y ColaCao familiares que vienen con un regalo.

En la parte de perfumería destaca la «cantidad de boludeces que hay». Asimismo muestra las adaptaciones de las ruedas del carrito para subir a la planta superior de ese Mercadona. En la carnicería este usuario asegura que «dicen que los sábados por la tarde esto lo ponen en descuento».

Entre los productos que le llamaron la atención destaca unas pechugas empanadas a las que se refiere como 'milanesas' pero otra de las cosas que más le ha sorprendido es la opción de comprar un jamón en el establecimiento o que lo corten: «Me quedo loco, sí o sí me tengo que llevar una».

En este caso, al ser la corte le costó algo más de seis euros, aunque también muestra que los hay más económicos ya en envases. También muestra las tortillas de patatas que, dice, «te salva dos o tres comidas por semana».

Finalmente, enseña su carro que donde ha comprado, además del jamón o la tortilla, un vino, verdura, carne o hummus, entre otros productos, aunque no está lleno del todo.

Su previsión era gastar unos 50 euros y finalmente fueron casi 44: «Gastamos menos de lo que habíamos dicho, compramos comida para cuatro días, pero compramos muchas boludeces». Tras esta visita al establecimiento destaca esta experiencia como positiva: «Mercadona sirve».

El vídeo ha generado muchas reacciones entre los usuarios de la red social, especialmente los españoles. Uno de los comentarios más habituales es el de personas que le indican que Mercadona no es el supermercado más barato.

«Tiene cosas que están muy bien, pero el más barato no es», le indica un usuario que le recomienda Aldi o Lidl.