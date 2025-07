Un argentino en España se sorprende con lo que ve en las calles del país: «Son muy detallistas»

Uno de los mayores atractivos de viajar es descubrir lugares que nos enseñan algo nuevo. Sobre este tema ha hablado el usuario de TikTok Kevin Gómez, un joven argentino que actualmente se encuentra de viaje en Madrid y que comparte en redes sociales varias anécdotas sobre su experiencia.

En una de sus publicaciones más recientes, el joven se ha fijado en un detalle que, según él, demuestra por qué considera que España es un país del primer mundo.

«Por eso España es primer mundo», explica el joven mientras pasea por una calle de Madrid y observa un pequeño camión de mantenimiento urbano. En el vídeo, se le ve impresionado al ver cómo un trabajador se dedica a reparar detalles de la vía pública, como paredes o bordillos.

En concreto, lo que más le llama la atención es que el operario estaba tapando unos grafitis y, para hacerlo, buscaba exactamente el mismo tono de pintura que el original. «Son detalles, boludo, pero están muy buenos», comenta.

Reacciones en los comentarios

El vídeo ha tenido cierta repercusión en redes y, a fecha de esta publicación, ya acumula más de 6.800 me gusta en TikTok. Como suele ocurrir en estos casos, cientos de usuarios han acudido a los comentarios para dar su opinión.

Algunos aplaudían la opinión joven, pero otros matizaban que no siempre es así. Un usuario le respondía que eso pasa porque está en la capital, y que si se va a un pueblo del interior «probablemente no sea tan así». Otro ironizaba diciendo que si realmente fuera primer mundo, no habría grafitis que tapar.