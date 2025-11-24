Una argentina que vive en España, tajante tras haber sido despedida de su trabajo en nuestro país: «Me hubiese gustado que me hubieran avisado»

Encontrar un trabajo que encaje con las preferencias que uno tiene, tanto a nivel de funciones a desempeñar como por las condiciones laborales, no es fácil. Además, a veces los principios suelen ser complejos para quienes acaban de entrar en el mundo laboral ... o quienes llegan de otro país y están acostumbrados a otros estilos.

Esto es lo que le acaba de pasar ahora a Rosarito, una modelo argentina que se ha mudado a España hace dos meses. Ella en concreto se ha instalado en Valencia y ha tenido ya la suerte de empezar a trabajar. Así, en sus vídeos subidos en su perfil de TikTok (@user88591043136) ha explicado un poco más como es adentrarse en el mundo laboral español.

Así, contó como era la búsqueda de trabajo, con la elaboración de CV. Ella se centró especialmente en el mundo de la hostelería porque le pareció que era uno de los más fáciles para arrancar y encontró empleo en poco tiempo. Ahora ha contado sus novedades laborales y el vídeo ha interesado tanto que ya supera las 20.000 visualizaciones.

«Me echaron del trabajo»

«Les voy a contar las últimas noticias de mi vida como inmigrante recién llegada a Valencia», empieza ella, antes de desvelar que «ayer me echaron de mi trabajo» que había conseguido con rapidez y mucha alegría. «Uno o entra en ese pánico o tristeza de decir 'ahora qué hago' o aprendés un poquito de la situación», reflexiona.

Así, ella tiene claro que ha le ha servido para descubrir varias cosas. «Una, que te pueden echar sin previo aviso», destaca ella, que fue despedida de un día para otro. En segundo lugar, Rosarito dice haber entendido «que no es por un mal desempeño». «Yo di mi 100%, hiper responsable, superdisciplinada, supereducada... pero no depende 100% de uno», remarca

«Depende de tus compañeros, de lo que opinen tus compañeros», sigue ella sus explicaciones. Así, comenta que si los jefes tienen poca paciencia o buscan a alguien con mucha experiencia alguien en una situación con la que ella ha llegado a España «obviamente que no vas a durar mucho».

Con todo, tiene claro que «me hubiese gustado que me avisaran con una semana de anticipación para que yo me pueda organizar y empezar a buscar otros trabajos». La argentina incide en que ella duró solo 20 días por lo que no había tenido tiempo para acomodarse en su puesto y que había «muchísimas cosas que yo todavía seguía aprendiendo».

«Con este video lo que quiero lograr es que si alguna vez te pasó esta situación o te está pasando actualmente, tranqui, respira», aconseja ella. «Todos tenemos opción de encontrar nuestro lugar de trabajo donde se valoren también las ganas, la actitud, tu desempeño, tu disciplina, tu respeto», comenta Rosarito, que acaba su vídeo explicando que ya tiene una nueva entrevista de trabajo agendada.