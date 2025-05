Una argentina que vive en España opina sin filtros sobre la forma en la que se visten las chicas en nuestro país: «Se usa muchísimo»

El estilo en el vestir dice mucho de una persona y estar a la moda es algo que engancha a muchas personas. Esta es una de las claves del éxito en el sector textil, que aunque notas las crisis económicas como el resto del mundo, siempre acaba encontrando ganchos para vender moda. Además, las empresas de retail también notan que cada país tiene sus gustos y preferencias.

Eso también es más que evidente cuando uno viaja a otro país y nota muy fácilmente lo que se lleva allí. Esto es lo que acaba de explicar la 'tiktoker' argentina Agostina Menéndez, que desde hace un tiempo está viviendo en Barcelona. Ella trabaja como modelo y como creadora de contenido especializada en moda y por eso ha querido desvelar, en su cuenta @agosmenendez, «cómo visten las chicas en España».

Ella tiene claro que aquí «se ven muchos diferentes» y expone, pues, sus tres favoritos, en una publicación que en solo un día supera ya las 408.000 visualizaciones. «La realidad es que aquí en España no hay un solo estilo y en Argentina estamos acostumbradas a solo ver uno» y por ello, aunque le critiquen sus compatriotas, destaca que allí «casi todas las chicas se visten iguales».

«Chicas con mucha personalidad»

Ella puntualiza, antes que nada, que esto se debe a que en su país natal «la ropa es muy cara, no hay tiendas originales y la ropa que venden es básicamente de mala calidad». Dicho ello, la joven decide exponer los tres estilos predilectos que ve por las calles españolas, empezando por el que más le gusta.

Se trata del estilo 'cayetana'. «Pueden ir muy arregladas, para mí sería la definición de 'ser fina'», destaca ella que añade que más allá del 'outfit', van «perfectas con los accesorios, las uñas las llevan siempre bien». Además, destaca que en invierno suelen llevar un pañuelo que descubre que en España muchas llaman como 'foulard'. «Me encanta», sentencia sobre este estilo.

Agos también se refiere a «las chicas básicas». «No hay mucho que decir, simplemente se ponen ropa clásica de colores negro, blanco, gris, marrón...», incide ella, que resalta que en Barcelona, donde vive, hay muchas chicas que visten así y que «también me gusta mucho».

La argentina resalta que no se llevan los estampados y aprovecha para destacar algo muy habitual cuando llega el buen tiempo y es que «en España se usa mucho el pantalón de lino, mucho muchísimo». También hay partes de arriba con esta tela, remarca Agos, que confiesa que «desde que uso el pantalón blanco de lino básicamente ya no uso 'shorts'».

Finalmente ella habla de las chicas modernas, con '«outfits' para mi muy 'cool'», que cree que se ve más en Madrid. «Son chicas con mucho estilo y se visten mucho sobre todo en 'streetwear'», sigue Agost, que explica que van con 'looks' «muy originales». Para acabar, ella remarca que los tres estilos son los preferidos entre todos los que ve y que intenta sacar cosas de cada uno de ellos aunque reconoce que el de moderna es el que más le cuesta porque lo llevan «chicas con mucha personalidad».