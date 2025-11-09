Una argentina que vive en España explica qué piensa sobre nuestros domingos: «Desde que estoy acá...»

Los choques culturales que vive una persona cuando se muda a un país nuevo aparecen en todos los ámbitos, incluso aquellos más insospechados, no entienden de día o de noche y también pueden detectarse todos los días de la semana. En el caso ... de España, además, el alto nivel de vida hace que en sábados o domingos, días habituales para el disfrute del ocio, los desplazados descubran curiosidades impensables.

Esto es lo que le acaba de pasar precisamente a Tatiana. Ella es una manicurista argentina que se mudó hace casi un año a España, en concreto a la Costa del Sol, y que cuenta su día a día en su TikTok (@tatiana.bat) y los choques culturales que va descubriendo, así como las ventajas de vivir aquí, especialmente a nivel de clima y por estar cerca de la playa

Recientemente ha recibido la visita de su madre, con quien ha visitado las Canarias, y ahora, ya de vuelta, ha querido explicar en un vídeo algo que ha aprendido desde que está aquí. «Me pasó algo muy particular con los domingos», confiesa en el vídeo, que supera ya las 10.500 visualizaciones en poco más de una semana.

«Me cambian de humor»

«Antes a mi los domingos no es que no me gustaran, la verdad es que siempre los aprovechaba para descansar, pero no era algo que decía 'uy, llegó el domingo' y me ponía muy contenta», apunta en un vídeo grabado desde la calle y bajo un sol que parece más de verano que de otoño. «Pero desde que estoy acá es como que los domingos me gustan, empecé a disfrutarlos», comenta.

Tatiana recuerda que vive cerca del mar, que es algo que influye mucho, y enfatiza que ahora le gustan «no solo porque descanso, sino porque son, siempre o la mayoría de las veces, soleados y me cambian de humor». Así, la manicurista desvela que se está dirigiendo a almorzar con su mamá, que se ha despertado tarde y enfatiza con su privilegio. «Miren esto: se ve el mar», muestra con un 'zoom' un paseo marítimo al que está llegando.

«Yo sé que es la actitud que cada uno le pone a la vida», continúa ella su reflexión, al tiempo que añade que sabe que ha madurado más y que remarca, para acabar su vídeo y con un tono de plena satisfacción y paz mental, que «es como que disfruto más la vida».

Ya en los comentarios, le han preguntado que qué hacía antes los domingos. «Me aburría porque en donde yo vivía no había nada para hacer», destaca ella. «Muchos inmigrantes se extrañan de que los comercios estén cerrados los domingos, los domingos son para descansar y estar con la familia», le ha recordado un usuario, al que ella ha respondido confirmándole que es así «y me parece perfecto».