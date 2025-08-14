Una argentina que vive en Alemania, enfurecida por lo que le pasó en un tren al ofrecer su asiento a una embarazada: «Te puedes estar muriendo y...»

Pau Mendoza es una joven creadora de contenido argentina que vive en Berlín. Además de recordarle el gol de Mario Götze a cada rato, los alemanes, o la cultura alemana, o la gente con la que se cruza se preocupa más bien por molestarla de otro modo, según cuenta en uno de sus últimos vídeos en TikTok: «Algo que me choca mucho de la cultura alemana y a lo que todavía no me puedo acostumbrar es la falta de empatía que tiene la gente en la calle».

El estereotipo oficial dibuja al alemán como alguien frío, severo, quizá distante. Dostoyevski escribió que el rasgo característico de los alemanes —ese pueblo «grande, orgulloso y peculiar»— es protestar. Kundera, que el alemán es un idioma de palabras pesadas. De entre todo eso algo de consenso podremos sacar.

De trenes, asientos y viceversa

Así, Pau Mendoza narra lo siguiente, para terminar de conformar este triunvirato literario: «Estaba en el tren, y se sube una chica con un bebé, con su otro hijo agarrado de la mano y con todos los bolsos que una mamá carga. Yo estaba viendo si alguien le daba el asiento, iba el vagón lleno, y terminé por levantarme. Le hice señas a la chica, pero ella ni me miró. Entonces me levanto a tocarle el hombro, y de repente agarra el asiento otra chica».

Como las mejores novelas, la historia no decae tras el giro: «Le digo que ese asiento era para la chica que está con su bebé, y dice: no, yo lo vi primero. Me dio una bronca... Te puedes estar muriendo en la calle y los alemanes no son capaces de levantar la p*** mirada para ver si te pasa algo. Es que me choca un montón. Me molesta. No puede ser, hermano», sentencia.