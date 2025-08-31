Una argentina en España no entiende esto de los españoles: «Aplauden, empiezan a gritar...»

Los choques culturales ocurren cuando personas de diferentes contextos sociales, históricos o geográficos se enfrentan a formas de vida, valores o comportamientos que les resultan desconocidos o incluso contradictorios con los propios. Estos choques pueden manifestarse en aspectos cotidianos como el lenguaje, la puntualidad, la forma de saludar, las normas de cortesía, el humor o la manera de resolver conflictos. A menudo, lo que en una cultura es visto como respetuoso o educado, en otra puede ser interpretado como distante, agresivo o inapropiado. La falta de comprensión mutua puede generar malentendidos, tensiones o estereotipos.

Sin embargo, los choques culturales no son necesariamente negativos. También pueden ser una oportunidad para cuestionar lo propio, ampliar horizontes y desarrollar una mirada más empática y abierta hacia otras formas de ver el mundo. En un contexto de globalización, migración y movilidad creciente, aprender a navegar estas diferencias se ha vuelto una habilidad clave. La clave está en el respeto, la curiosidad genuina y la disposición a adaptar ciertas costumbres sin renunciar a la identidad propia. Reconocer que no hay una única forma «correcta» de vivir o comunicarse es el primer paso para convertir el choque cultural en un diálogo enriquecedor.

Lo que una argentina no entiende de las costumbres españolas

La joven habla de cosas que «hacen los españoles que no tienen explicación». Ella lleva 4 años en España y todavía hay cosas que no les encuentra justificación. Pone como ejemplo que se pongan a aplaudir desaforadamente cuando se rompe algo en un bar.

«Este comportamiento lo tienen hombres y mujeres de diferentes edades. Yo supongo que lo hacen para distraer por si alguien se partió la cabeza O si fue el camarero como para que no lo vean los jefes», señala.

Y pasa algo muy similar también con el tema del feliz cumpleaños. Cuando alguien cumple años en el bar, no lo conoces de nada, pero arrancan a cantar todo el bar También la gente de la calle. «La pregunta es, ¿te conozco, Antonio?¿Alguna vez nos vimos? Pero feliz 82 años, que tenga una vida próspera y que le salgan bien las analíticas Todo lo que sea fiesta, gritar, cantar, ellos están ahí».

«Lo del cumpleaños alguna vez lo vi en Uruguay, pero no con tanta emoción. Brindar y a continuación apoyar el vaso, revolverlo, decir un par de cosas raras. No hay pruebas científicas, pero ellos están más allá de eso. Esto es un ritual...Solo ellos sabrán las razones, pero si es algo que son, es felices, así que para algo servirá», comenta.