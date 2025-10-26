Andrés Millán, abogado laboralista, claro sobre si es mejor cobrar el salario en 12 o 14 pagas: «Si pudiera cobrarlo todo de golpe...»

En España, la mayoría de los trabajadores reciben su salario en doce o catorce pagas. La segunda opción, más tradicional, consiste en recibir una paga doble en Navidad y otra antes de las vacaciones, algo que en teoría incentiva el consumo y ayuda a afrontar ... los gastos de esas fechas. Pero, de cara al empleado, ¿cuál es realmente la mejor opción?

Sobre este tema ha hablado Andrés Millán, un abogado laboralista conocido en redes por dar diferentes consejos sobre derecho laboral y finanzas. En una publicación reciente en TikTok, explicó por qué, según él, siempre es mejor cobrar en 12 pagas que en 14.

Al inicio del vídeo, el abogado cuenta que un compañero le dijo en tono de broma que, si pudiera, cobraría el salario en quince pagas. Millán aprovecha esa anécdota para explicar que desde el punto de vista financiero, no tiene ningún sentido preferir 14 pagas frente a 12. Incluso llega a decir que, si fuera posible, preferiría cobrar todo su salario de golpe a comienzos de año. Pero, ¿por qué?

Educación financiera ausente

Según explica el abogado, disponer antes del dinero permite invertirlo, gestionarlo o hacerlo crecer, en lugar de mantenerlo retenido sin rentabilidad alguna. Esto hace que a la larga, siempre sea mejor obtenerlo cuanto antes.

«El dinero vale más hoy que dentro de seis meses», resume el abogado, que lamenta que la mayoría de los trabajadores españoles prefieran las 14 pagas. Para Millán, esa preferencia demuestra la falta de educación financiera generalizada: «Nadie invierte el dinero ni se sabe administrar; simplemente prefieren la sorpresa de un mes cobrar lo que parece que es más».