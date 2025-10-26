Suscribete a
ABC Premium

Andrés Millán, abogado laboralista, claro sobre si es mejor cobrar el salario en 12 o 14 pagas: «Si pudiera cobrarlo todo de golpe...»

En España, la mayoría de los trabajadores reciben su salario en doce o catorce pagas

Un asesor fiscal avisa de un derecho desconocido por muchos que tienen los trabajadores en España

Andrés Millán, abogado laboralista, claro sobre si es mejor cobrar el salario en 12 o 14 pagas
Andrés Millán, abogado laboralista, claro sobre si es mejor cobrar el salario en 12 o 14 pagas TikTok

J. M.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En España, la mayoría de los trabajadores reciben su salario en doce o catorce pagas. La segunda opción, más tradicional, consiste en recibir una paga doble en Navidad y otra antes de las vacaciones, algo que en teoría incentiva el consumo y ayuda a afrontar ... los gastos de esas fechas. Pero, de cara al empleado, ¿cuál es realmente la mejor opción?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app